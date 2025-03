Organizácia amerických štátov si zvolila nového generálneho tajomníka

Paramaribo 10. marca (TASR) - Organizácia amerických štátov (OAŠ) v pondelok zvolila surinamského ministra zahraničných vecí Alberta Ramdina za svojho nového generálneho tajomníka do roku 2030. Vystrieda uruguajského diplomata Luisa Almagra, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Šesťdesiatšesťročný Ramdina je šéf diplomacie od roku 2020. Predtým bol asistentom generálneho tajomníka OAŠ v rokoch 2005 až 2015 počas dvoch funkčných období. Vo funkcii presadzoval zefektívnenie organizácie a zdôrazňoval potrebu lepšej podpory pre Haiti, kde prebieha konflikt s ozbrojenými gangmi a dostáva iba obmedzenú medzinárodnú pomoc.



"Prvý raz v histórii OAŠ bol za generálneho tajomníka zvolený zástupca z Karibiku," oznámila surinamská vláda vo svojom vyhlásení. "Pre Surinam je veľkou cťou, že nášho kandidáta podporila drvivá väčšina členských štátov," zhodnotila vláda.



Surinam sa nachádza na juhoamerickom kontinente, no má úzke diplomatické vzťahy s Karibským spoločenstvom (CARICOM). Postavil sa napríklad proti sankciám Washingtonu voči Venezuele, ale podporil susednú Guyanu v územnom spore s Venezuelou o región Esequibo.



Diplomati z ostatných krajín CARICOM v reakcii na zvolenie vyjadrili nádej, že Ramdinovo vymenovanie podporí rozmanitosť. Očakávajú, že to pomôže menším karibským krajinám, ktoré bojujú s výzvami v oblasti vysokého dlhu, trestnej činnosti páchanej so zbraňami či dopadom zmeny klímy.



Ramdin zostane vo funkcii ministra zahraničných vecí do 25. mája, keď sa skončí Almagrovo funkčné obdobie a v Suriname sa tiež budú konať voľby.