Generálnym tajomníkom vatikánskej Caritas Internationalis sa stal Škót

Rím/Vatikán 15. mája (TASR) - Generálnym tajomníkom konfederácie národných katolíckych organizácií Caritas sa stal Škót Alistair Dutton. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



Rozhodli o tom účastníci 22. plenárneho zasadnutia Caritas Internationalis, na ktorom sa od 11. do 16. mája v Ríme zúčastňuje približne 400 delegátov zastupujúcich 162 katolíckych organizácií pôsobiacich v približne 200 krajinách a teritóriách sveta, ktoré sa venujú charite, rozvojovým programom a sociálnym službám.



Valné zhromaždenie Caritas Internationalis sa koná každé štyri roky a volí prezidenta, generálneho tajomníka, pokladníka, výkonnú radu a zastupiteľský zbor tejto charitatívnej konfederácie. Nové vedenie bude viesť konfederáciu charít počas nasledujúcich štyroch rokov, teda do roku 2027, informoval spravodajský web Vatican News.



Za podpredsedníčku Caritas Internationalis delegáti zvolili Kirsty Robertsonovú, vedúcu austrálskej pobočky Caritas.



Doplnili tak vedenie Caritas Internationalis po tom, ako bol cez víkend za prezidenta tejto najvýznamnejšej vatikánskej charity zvolený arcibiskup z Tokia Tarcisio Isao Kikuči.



Voľby nového vedenia Caritas Internationalis boli pozorne sledované po mimoriadnom rozhodnutí pápeža Františka z novembra minulého roku, keď odvolal celé vedenie. Externým vyšetrovaním sa totiž zistili zlyhania v riadení, ktoré "ovplyvnili morálku" zamestnancov na sekretariáte Caritas v Ríme.



AP doplnila, že počas vyšetrovania sa "nenašli žiadne dôkazy o zlom finančnom hospodárení alebo nevhodnom správaní sexuálneho charakteru", no "boli zistené nedostatky v riadiacich postupoch, ktoré mali negatívny vplyv aj na tímového ducha a morálku zamestnancov".



Prešetrenie zorganizovalo Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj, ktoré je v rámci Vatikánu zodpovedné za medzinárodné charitatívne organizácie.



Nový generálny tajomník Caritas Internationalis- bývalý novic jezuitskej rehole - prisľúbil, že svoju novú úlohu využije na to, aby konfederáciu posunul vpred. "Sľubujem, že budem pokorne počúvať, premýšľať a budovať mosty," citovali Duttona vatikánske médiá.