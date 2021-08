Gentiloni: Európa musí vytvoriť humanitárne koridory

Miláno 17. augusta (TASR) - Európa musí vytvoriť humanitárne koridory na prijímanie utečencov, ktorí budú prichádzať z Afganistanu, a zabrániť tak masívnemu prílevu nelegálnych prisťahovalcov. Uviedol to v utorok eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni v rozhovore pre taliansky denník Il Messaggero.



"Myslím si, že Európa bude nevyhnutne musieť zriadiť humanitárne koridory a zorganizovať prijímacie centrá, aj preto, aby predišla nekontrolovanému prísunu nelegálnych prisťahovalcov. Prinajmenšom by tak mali urobiť krajiny, ktoré sú ochotné urobiť tento krok," povedal Gentiloni.



Jeho slová sú reakciou na udalosti v Afganistane, kde cez víkend prevzalo moc islamistické hnutie Taliban.



O vývoji situácie v Afganistane budú v utorok poobede rokovať ministri zahraničných vecí EÚ na mimoriadnej videokonferencii, ktorú v pondelok zvolal šéf európskej diplomacie Josep Borrell.



Európska komisia oznámila, že EÚ v spolupráci so svojimi členskými štátmi hľadá riešenia na rýchlu evakuáciu Afgancov, ktorí spolupracovali s ambasádami a inštitúciami EÚ, na bezpečné miesto. Toto opatrenie sa týka aj ich rodín, ktoré môžu byť tiež vystavené riziku pomsty Talibanu za spoluprácu so Západom.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)