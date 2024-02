M. Geoana: NATO podporuje suverenitu Bosny a Hercegoviny

Sarajevo 2. februára (TASR) - Zástupca generálneho tajomníka NATO Mircea Geoana vo štvrtok vyhlásil, že Severoatlantická aliancia "silne" podporuje suverenitu a územnú celistvosť Bosny a Hercegoviny. Zároveň odsúdil "secesionistickú politiku" lídrov bosnianskych Srbov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Secesionistická politika a rozdeľujúca rétorika podkopali stabilitu a bránia reformám a blahobytu vašich občanov," uviedol Geoana na návšteve Sarajeva.



Povedal, že bezpečnostná situácia v tejto balkánskej krajine bola témou rozhovorov s tamojšími predstaviteľmi. "Pretože to, čo sa deje v Bosne a Hercegovine, je dôležité pre bezpečnosť na západnom Balkáne. A to, čo sa deje na západnom Balkáne, je dôležité pre nás všetkých v Európe," uviedol.



Geoana dodal, že ústredie NATO v Sarajeve bude "naďalej koordinovať" svoju podporu so stabilizačnou misiou Európskej únie EUFOR v Bosne a Hercegovine.



Bosna a Hercegovina (BaH) je od vojny v rokoch 1992 až 1995 rozdelená na dve poloautonómne jednotky - moslimsko-chorvátsku Federáciu Bosny a Hercegoviny (FBaH) a Republiku srbskú (RS).



Vodca bosnianskych Srbov Milorad Dodik sa ako srbský nacionalista už roky snaží postupne oddeliť svoju časť krajiny od väčšieho bosnianskeho štátu. V tomto úsilí ho podporujú vedúci predstavitelia Srbska, Maďarska a Ruska. Podľa kritikov Dodik vládne v RS autoritárskymi metódami.



Na stretnutí s delegáciou Severoatlantickej rady (NAC) vedenou Geoanom, ktorá vo štvrtok ukončila dvojdňovú návštevu Bosny, sa nezúčastnila Dodikova spojenkyňa, členka kolektívneho vedenia Željka Cvijanovičová, ktorá v zásade nie je proti spolupráci s NATO, všíma si AFP.