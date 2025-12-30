< sekcia Zahraničie
George Clooney spolu manželkou a deťmi získali francúzske občianstvo
Šesťdesiatštyriročný herec a 47-ročná právnička v oblasti ľudských práv žijú spolu so svojimi osemročnými dvojičkami na bývalej vinárskej usadlosti v južnom Francúzsku.
Autor TASR
Paríž 30. decembra (TASR) - Americký herec George Clooney, jeho manželka Amal i obe spoločné deti získali francúzske občianstvo. Vyplýva to z dekrétu zverejneného vo francúzskom úradnom vestníku, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.
Medzi tými, ktorí sa stali francúzskymi občanmi prostredníctvom naturalizácie, sú tam uvedení George Clooney, narodený v USA, aj Amal Alamuddin pochádzajúca z Libanonu a ich deti Ella a Alexander, ktoré sa narodili v Londýne.
Šesťdesiatštyriročný herec a 47-ročná právnička v oblasti ľudských práv, ktorá hovorí plynule po francúzsky, žijú spolu so svojimi osemročnými dvojičkami na bývalej vinárskej usadlosti v južnom Francúzsku. Podľa tamojších médií kúpili Clooneyovci túto nehnuteľnosť s vinicou, nachádzajúcu sa medzi mestami Saint-Tropez a Aix-en-Provence, ešte v lete 2021.
„Najšťastnejšie miesto pre nás je táto usadlosť, kde sa deti zabávajú, rovnako ako ja, keď som bol dieťa v Kentucky. Naozaj milujem náš život tam,“ povedal predtým držiteľ Oscara Clooney pre stanicu RTL.
Herec ešte začiatkom decembra pochválil francúzske zákony vzťahujúce sa na ochranu súkromia, ktoré chránia jeho rodinu pred objektívmi paparazzov, píše denník The Guardian.
„Tu nefotia deti. Nie sú tu papparazzi ukrývajúci sa pri školskej bráne. Pre nás je toto najdôležitejšie," povedal vtedy Clooney, ktorý dodal, že má rád francúzsku kultúru i jazyk.
