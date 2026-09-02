< sekcia Zahraničie
George Clooney tvrdí, že USA vedú najmenej kvalifikovaní ľudia
Na tlačovej konferencii, počas ktorej načrtol viacero tém vrátane svojej kariéry, umelej inteligencie, klimatických zmien a stavu filmového priemyslu, Clooney vyhlásil, že sa za americkú vládu hanbí.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Benátky 2. septembra (TASR) - Americký herec George Clooney v stredu vyhlásil, že Spojené štáty za vlády prezidenta Donalda Trumpa prekonajú „nešťastné“ obdobie svojej histórie. Súčasnú administratívu pritom označil za vládu „najmenej kvalifikovaných ľudí“. Veterán filmového plátna sa takto vyjadril pre médiá v deň otvorenia Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach (VIFF), kde si prevzal cenu Zlatý lev za celoživotný prínos pre kinematografiu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Na tlačovej konferencii, počas ktorej načrtol viacero tém vrátane svojej kariéry, umelej inteligencie, klimatických zmien a stavu filmového priemyslu, Clooney vyhlásil, že sa za americkú vládu „hanbí“.
„Naozaj si myslím, že sa nachádzame v nešťastnom období. Myslím, že je to ešte slabé vyjadrenie,“ povedal 65-ročný herec, ktorý sa už v minulosti kriticky vyjadroval na adresu Trumpovej administratívy.
„Existuje skvelý pojem – kakistokracia, ktorý označuje krajinu, v ktorej vládnu najmenej kvalifikovaní ľudia. Domnievam sa, že práve teraz žijeme v kakistokracii, ale prekonáme to,“ povedal.
Novembrové voľby do Kongresu môžu poskytnúť „systém bŕzd a protiváh“, uviedol, pričom „v roku 2028 sa s trochou šťastia vrátime k akejsi normálnosti,“ dodal Clooney.
„Prežili sme aj iné ťažké obdobia, a toto je jedným z nich,“ dodal.
Na tlačovej konferencii, počas ktorej načrtol viacero tém vrátane svojej kariéry, umelej inteligencie, klimatických zmien a stavu filmového priemyslu, Clooney vyhlásil, že sa za americkú vládu „hanbí“.
„Naozaj si myslím, že sa nachádzame v nešťastnom období. Myslím, že je to ešte slabé vyjadrenie,“ povedal 65-ročný herec, ktorý sa už v minulosti kriticky vyjadroval na adresu Trumpovej administratívy.
„Existuje skvelý pojem – kakistokracia, ktorý označuje krajinu, v ktorej vládnu najmenej kvalifikovaní ľudia. Domnievam sa, že práve teraz žijeme v kakistokracii, ale prekonáme to,“ povedal.
Novembrové voľby do Kongresu môžu poskytnúť „systém bŕzd a protiváh“, uviedol, pričom „v roku 2028 sa s trochou šťastia vrátime k akejsi normálnosti,“ dodal Clooney.
„Prežili sme aj iné ťažké obdobia, a toto je jedným z nich,“ dodal.