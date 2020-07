George Floyd pred smrťou viac ako 20-krát povedal, že nemôže dýchať

Washington 9. júla (TASR) - Viac než 20-krát povedal George Floyd, ktorý zomrel v máji po brutálnom policajnom zásahu v americkom meste Minneapolis, že nemôže dýchať. Potvrdzuje to prepis videozáznamu z kamery, ktorú mal na sebe pripevnenú policajt obvinený z Floydovho zabitia, ktorý bol zverejnený v stredu na súde v Minnesote. Informovala o tom agentúra DPA.



Video ukazuje, že Floyd policajta Dereka Chauvina, ktorý mu takmer osem minút kľačal na krku, opakovane prosil, aby ho pustil. Povedal mu aj to, že ho takto zabije. Chauvin na to zareagoval: "Potom prestaň hovoriť, prestaň kričať, na rozprávanie treba veľa kyslíka."



Ešte pred fyzickým stretom Floyd podľa záznamu prosil jedného z policajtov, aby ho nezastrelil s tým, že má strach. Zároveň opakovane hovoril, že má klaustrofóbiu a preto mu robí problém nastúpiť do policajného vozidla.



Chauvin je obvinený z vraždy druhého stupňa. Traja ďalší - Tou Thao, Alexander Kueng a Thomas Lane sú obvinení z napomáhania a navádzania k vražde druhého stupňa. Hlavný proces so štyrmi bývalými policajtmi sa podľa amerických médií začne 8. marca 2021.



Prepis videa bol predložený súdu v Minnesote v rámci snahy bývalého policajta Thomasa Lanea o stiahnutie obvinení. Lane totiž tvrdí, že by nemal byť braný na zodpovednosť za zabitie Floyda, keďže išlo o jeho štvrtý deň v zamestnaní a riadil sa pokynmi Chauvina, ktorý slúžil ako policajt 19 rokov.



Neozbrojený 46-ročný Afroameričan George Floyd bol zabitý 25. mája pri zatýkaní a jeho smrť následne vyvolala vlnu protestov proti rasovej nespravodlivosti, policajnej brutalite a za reformy v policajných zložkách v USA, ako aj v iných krajinách sveta.