Bush sa pomýlil a označil 'inváziu do Iraku' za brutálnu a neoprávnenú

Washington 19. mája (TASR) - Bývalý americký prezident George W. Bush omylom spojil inváziu do Iraku, pod taktovkou jeho administratívy, s nevyprovokovanou ruskou vojnou na Ukrajine. Exprezident označil inváziu do Iraku za "brutálnu a neoprávnenú". Potom sa však opravil a spresnil, že mal na mysli ruskú inváziu na Ukrajinu. Bush chybu zvalil na svoj vysoký vek. Vo štvrtok o tom informovala agentúra Reuters.



Exprezident USA, ktorý má 75 rokov, sa pomýlil počas stredajšieho prejavu v Dallase, keď kritizoval ruský politický systém.



"Ruské voľby sú zmanipulované. Politickí oponenti sú uväznení alebo inak vylúčení z účasti na politickom procese. Výsledkom toho je absencia bŕzd a protiváh a rozhodnutie jedného muža začať úplne neopodstatnenú a brutálnu inváziu do Iraku," povedal Bush predtým, ako sa opravil a pokrútil hlavou. Vzápätí dodal, "myslím tým (inváziu na) Ukrajinu". Video, na ktorom je zachytená táto chyba, sa začalo rýchlo šíriť po sociálnych sieťach.



Reuters pripomína, že Spojené štáty podnikli inváziu do Iraku v roku 2003. Zámienkou boli zbrane hromadného ničenia, ktoré sa však v krajine nikdy nenašli. Dlhotrvajúci konflikt zabil státisíce ľudí a mnohí ďalší museli opustiť svoje domovy.



Bývalý šéf Bieleho domu počas stredajšieho prejavu prirovnal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k bývalému britskému premiérovi Winstonovi Churchillovi a zároveň odsúdil šéfa Kremľa Vladimira Putina za spustenie vojenskej agresie voči Ukrajine.