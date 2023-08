Novopostavený americký jadrový reaktor je už v komerčnej prevádzke

Atlanta 2. augusta (TASR) - Tretí reaktor jadrovej elektrárne Vogtle neďaleko Waynesboro v americkej Georgii po úspešnom testovaní funguje na komerčnej báze. Za posledné desaťročia sa stal prvým novopostaveným americkým reaktorom. TASR informuje podľa NBC News.



Spoločnosť Georgia Power Co. oznámila, že reaktor spoľahlivo posiela energiu do siete. Pri svojom plnom výkone 1.100 megawattov môže 3. blok dodávať elektrinu pre 500.000 domácností a podnikov. Jadrová energia teraz tvorí asi štvrtinu výroby elektrárenskej spoločnosti Georgia Power so sídlom v Atlante.



Tretí reaktor mali pôvodne spustiť v roku 2016, jeho výstavba sa zaťala v roku 2009.



K svojmu dokončeniu sa tiež blíži štvrtý reaktor elektrárne. Americká Komisia jadrového dozoru v piatok uviedla, že rádioaktívne palivo by sa do rektora malo vložiť do konca septembra. Komerčná činnosť štvrtého bloku sa očakáva v marci.



Výstavba tretieho a štvrtého reaktora mala stáť 14 miliárd dolárov, postupne však stúpla na 31 miliárd dolárov. Ďalších 3,7 miliardy dolárov je vyrovnanie pre pôvodného dodávateľa Westinghouse, ktorý z projektu odstúpil.



Bloky 3 a 4 elektrárne Vogtle boli prvými projektmi nových reaktorov schválenými americkými úradmi od roku 1979, keď sa v elektrárni Three Mile Island v štáte Pensylvánia odohrala najzávažnejšia jadrová havária v dejinách USA.