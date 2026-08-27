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Gerasimov navštívil jednotky ruskej armády na východe Ukrajiny
Rusko naďalej nástojí na svojej požiadavke, aby sa Ukrajina vzdala zvyšnej časti východného regiónu, pričom Kremeľ nariadil svojim vojskám, aby prevzali kontrolu nad celou Doneckou oblasťou.
Autor TASR
Moskva 27. augusta (TASR) - Náčelník generálneho štábu ruskej armády Valerij Gerasimov navštívil jednotky bojujúce na východe Ukrajiny, oznámilo vo štvrtok ruské ministerstvo obrany. Zároveň vyhlásil, že ruské sily obsadia ďalšie ukrajinské mestá a dediny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Vo videu zverejnenom ministerstvom Gerasimov uviedol, že ruské sily postupujú smerom k mestu Sloviansk na východe Ukrajiny a pochválil ich za „úspechy“.
„Ofenzíva pokračuje nezmeneným tempom na všetkých frontoch,“ povedal s tým, že k východnému predmestiu Slovianska zostávajú štyri kilometre. Agentúra AFP upozornila, že túto informáciu nedokázala nezávisle overiť.
Rusko naďalej nástojí na svojej požiadavke, aby sa Ukrajina vzdala zvyšnej časti východného regiónu, pričom Kremeľ nariadil svojim vojskám, aby prevzali kontrolu nad celou Doneckou oblasťou.
Mestá Sloviansk a neďaleký Kramatorsk sú poslednými významnými centrami pod ukrajinskou kontrolou v Doneckej oblasti, ktoré sú súčasťou takzvaného „Doneckého obranného pásu“ – reťazca silne opevnených obranných línií, ktoré Kyjev buduje od roku 2014.
Sloviansk je od roku 2014 symbolom ukrajinského odporu, keďže ho približne tri mesiace ovládali proruské separatistické sily, kým ho Kyjev znovu získal pod svoju kontrolu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu poveril Andrija Bileckého a Denysa Prokopenka, ktorí sú všeobecne považovaní za jedných z najlepších veliteľov v krajine, vedením obrany tejto oblasti, pripomenula AFP.
Vo videu zverejnenom ministerstvom Gerasimov uviedol, že ruské sily postupujú smerom k mestu Sloviansk na východe Ukrajiny a pochválil ich za „úspechy“.
„Ofenzíva pokračuje nezmeneným tempom na všetkých frontoch,“ povedal s tým, že k východnému predmestiu Slovianska zostávajú štyri kilometre. Agentúra AFP upozornila, že túto informáciu nedokázala nezávisle overiť.
Rusko naďalej nástojí na svojej požiadavke, aby sa Ukrajina vzdala zvyšnej časti východného regiónu, pričom Kremeľ nariadil svojim vojskám, aby prevzali kontrolu nad celou Doneckou oblasťou.
Mestá Sloviansk a neďaleký Kramatorsk sú poslednými významnými centrami pod ukrajinskou kontrolou v Doneckej oblasti, ktoré sú súčasťou takzvaného „Doneckého obranného pásu“ – reťazca silne opevnených obranných línií, ktoré Kyjev buduje od roku 2014.
Sloviansk je od roku 2014 symbolom ukrajinského odporu, keďže ho približne tri mesiace ovládali proruské separatistické sily, kým ho Kyjev znovu získal pod svoju kontrolu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu poveril Andrija Bileckého a Denysa Prokopenka, ktorí sú všeobecne považovaní za jedných z najlepších veliteľov v krajine, vedením obrany tejto oblasti, pripomenula AFP.