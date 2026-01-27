< sekcia Zahraničie
Gerasimov navštívil ruskú armádu bojujúcu na východe Ukrajiny
Autor TASR
Moskva 27. januára (TASR) - Náčelník generálneho štábu ruskej armády Valerij Gerasimov navštívil jednotky bojujúce na východe Ukrajiny, oznámilo to v utorok ruské ministerstvo obrany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Gerasimov „skontroloval priebeh bojových misií vykonávaných formáciami a jednotkami bojovej skupiny Zapad,“ napísal rezort obrany na platforme Telegram. Ministerstvo nespresnilo, kedy Gerasimov ruské jednotky navštívil.
Vo videu z návštevy náčelník generálneho štábu povedal ruským jednotkám, aby „pokračovali vo svojej ofenzíve na všetkých líniách“. Tvrdí, že od začiatku tohto roka ruská armáda získala kontrolu nad 17 lokalitami a viac ako 500 štvorcových kilometrov ukrajinského územia. Podľa jeho slov ruskí vojaci postupujú smerom k mestu Záporožie v rovnomennej oblasti, ktorú spolu s ďalšími troma ukrajinskými oblasťami Rusko v roku 2022 nezákonne anektovalo.
O návšteve Moskva informovala len pár dní po tom, ako sa v piatok a sobotu uskutočnili v Spojených arabských emirátoch trojstranné rokovania vyjednávacích tímov Spojených štátov, Ruska a Ukrajiny.
Strany neoznámili konkrétne výsledky, Kyjev a Moskva však uviedli, že sú ochotní viesť ďalší dialóg. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok na sociálnych sieťach informoval, že tímy na rokovaniach diskutovali o viacerých otázkach - predovšetkým vojenských, ktoré sú podľa neho nevyhnutné na ukončenie vojny. Rokovali aj o „zložitých politických otázkach, ktoré zostávajú nevyriešené“. Tímy tiež analyzovali kľúčové pozície všetkých strán.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok potvrdil pokračovanie trojstranných rokovaní, ale presný dátum neoznámil. Zelenskyj však vo svojom príspevku na sociálnych sieťach uviedol, že pokračujú prípravy na ďalšie trojstranné stretnutia, ktoré sa podľa neho uskutočnia tento týždeň.
