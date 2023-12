Gerasimov obvinil NATO z narúšania rovnováhy síl v Európe

Moskva 21. decembra (TASR) – Náčelník generálneho štábu ruskej armády Valerij Gerasimov vo štvrtok počas príhovoru k zahraničným vojenským diplomatom v Moskve označil rozširovanie Severoatlantickej aliancie (NATO) smerom na východ za ohrozovanie rovnováhy síl v Európe. TASR správu prebrala od agentúry DPA.



"Európsky kontinent sa stal dejiskom politického a ekonomického konfliktu medzi Západom a Ruskom," vyhlásil Gerasimov, ktorý zastáva aj funkciu námestníka ministra obrany.



Poukázal na žiadosti Švédska a Fínska o vstup do NATO a na nárast počtu jednotiek Aliancie na základniach vo východnej Európe, v Pobaltí a v oblasti Čierneho mora. Gerasimov však opomenul ruský vojenský útok na Ukrajinu, ktorý sa začal vo februári minulého roka.



Podľa Gerasimova by sa konflikt medzi Západom a Ruskom mohol v budúcnosti zhoršiť, uviedla agentúra Interfax. Predchádzajúce opatrenia na budovanie dôvery v oblasti bezpečnosti v Európe síce strácajú zmysel, no Moskva sa ďalej drží pravidiel, aby sa vyhla konfliktom, vyhlásil Gerasimov.



Dodal, že Rusko ako reakciu na vstup Fínska do NATO vytvorí nové vojenské okruhy pre Leningradskú a Moskovskú oblasť. Fínsko má s Ruskom spoločnú štátnu hranicu dlhú 1370 kilometrov. Plány na vytvorenie okruhov už v minulosti načrtli ruský prezident Vladimir Putin a minister obrany Sergej Šojgu.



Putin počas nedeľného rozhovoru v televízii o Fínsku vyhlásil: "Kedysi sme mali skutočne priateľské a vrúcne vzťahy. Nemali sme žiadne problémy, no tie teraz nastanú, pretože vznikne Leningradský vojenský okruh, kde sústredíme isté vojenské jednotky." Rusko pre územie okolo Petrohradu naďalej používa názov Leningradská oblasť z čias Sovietskeho zväzu.