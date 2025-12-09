< sekcia Zahraničie
Gerasimov: Postupujeme pozdĺž celej frontovej línie
Ukrajina tvrdí, že drží svoje obranné línie a núti Rusko zaplatiť vysokú cenu za akékoľvek územné zisky.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 9. decembra (TASR) - Náčelník ruského generálneho štábu Valerij Gerasimov v utorok oznámil, že ruské sily postupujú po celej dĺžke frontovej línie na Ukrajine a aktuálne sa zameriavajú najmä na mesto Myrnohrad v Doneckej oblasti, kde sú podľa neho ukrajinské jednotky obkľúčené. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Gerasimov ozrejmil, že dobytie mesta nariadil priamo prezident Vladimir Putin. V Myrnohrade, v ktorom pred vojnou žilo asi 46.000 ľudí, už Rusko podľa Gerasimova ovláda asi 30 percent budov.
Ukrajina opakovane odmieta ruské tvrdenia, že jej sily sú v Myrnohrade obkľúčené. Rusko podľa Kyjeva úplne nekontroluje ani susedný Pokrovsk, ktorého dobytie Moskva oznámila ešte minulý pondelok.
Rusko aktuálne okupuje takmer pätinu ukrajinského územia vrátane celej Luhanskej oblasti a veľkej časti Doneckej oblasti, ktoré spolu tvoria Donbas. Diplomatické urovnanie konfliktu Rusko podmieňuje stiahnutím Ukrajincov z tohto regiónu.
Ukrajina tvrdí, že drží svoje obranné línie a núti Rusko zaplatiť vysokú cenu za akékoľvek územné zisky. Putin minulý týždeň vyhlásil, že Rusko prevezme úplnú kontrolu nad Donbasom silou, pokiaľ sa ukrajinské sily nestiahnu, čo Kyjev kategoricky odmieta.
Gerasimov ozrejmil, že dobytie mesta nariadil priamo prezident Vladimir Putin. V Myrnohrade, v ktorom pred vojnou žilo asi 46.000 ľudí, už Rusko podľa Gerasimova ovláda asi 30 percent budov.
Ukrajina opakovane odmieta ruské tvrdenia, že jej sily sú v Myrnohrade obkľúčené. Rusko podľa Kyjeva úplne nekontroluje ani susedný Pokrovsk, ktorého dobytie Moskva oznámila ešte minulý pondelok.
Rusko aktuálne okupuje takmer pätinu ukrajinského územia vrátane celej Luhanskej oblasti a veľkej časti Doneckej oblasti, ktoré spolu tvoria Donbas. Diplomatické urovnanie konfliktu Rusko podmieňuje stiahnutím Ukrajincov z tohto regiónu.
Ukrajina tvrdí, že drží svoje obranné línie a núti Rusko zaplatiť vysokú cenu za akékoľvek územné zisky. Putin minulý týždeň vyhlásil, že Rusko prevezme úplnú kontrolu nad Donbasom silou, pokiaľ sa ukrajinské sily nestiahnu, čo Kyjev kategoricky odmieta.