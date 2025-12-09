Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 9. december 2025Meniny má Izabela
< sekcia Zahraničie

Gerasimov: Postupujeme pozdĺž celej frontovej línie

.
Na snímke náčelník ruského generálneho štábu generál Valerij Gerasimov. Foto: TASR/AP

Ukrajina tvrdí, že drží svoje obranné línie a núti Rusko zaplatiť vysokú cenu za akékoľvek územné zisky.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 9. decembra (TASR) - Náčelník ruského generálneho štábu Valerij Gerasimov v utorok oznámil, že ruské sily postupujú po celej dĺžke frontovej línie na Ukrajine a aktuálne sa zameriavajú najmä na mesto Myrnohrad v Doneckej oblasti, kde sú podľa neho ukrajinské jednotky obkľúčené. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.

Gerasimov ozrejmil, že dobytie mesta nariadil priamo prezident Vladimir Putin. V Myrnohrade, v ktorom pred vojnou žilo asi 46.000 ľudí, už Rusko podľa Gerasimova ovláda asi 30 percent budov.

Ukrajina opakovane odmieta ruské tvrdenia, že jej sily sú v Myrnohrade obkľúčené. Rusko podľa Kyjeva úplne nekontroluje ani susedný Pokrovsk, ktorého dobytie Moskva oznámila ešte minulý pondelok.

Rusko aktuálne okupuje takmer pätinu ukrajinského územia vrátane celej Luhanskej oblasti a veľkej časti Doneckej oblasti, ktoré spolu tvoria Donbas. Diplomatické urovnanie konfliktu Rusko podmieňuje stiahnutím Ukrajincov z tohto regiónu.

Ukrajina tvrdí, že drží svoje obranné línie a núti Rusko zaplatiť vysokú cenu za akékoľvek územné zisky. Putin minulý týždeň vyhlásil, že Rusko prevezme úplnú kontrolu nad Donbasom silou, pokiaľ sa ukrajinské sily nestiahnu, čo Kyjev kategoricky odmieta.
.

Neprehliadnite

TRAGÉDIA v obľúbenej destinácii: Po smrtiacej vlne zahynuli aj Slováci

STREĽBA V NÁKUPNOM CENTRE: Tínedžer pálil z brokovnice

Týždenník: Omyl pána prezidenta

ÚTOK V BRNE: Pobodaná žena zomrela na mieste