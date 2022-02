Ruský náčelník v Bielorusku preveroval pripravenosť vojakov na manévre

Moskva 9. februára (TASR) - Náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov pricestoval v stredu do Bieloruska, aby preveril pripravenosť ruských vojakov na blížiace sa spoločné cvičenie Ruska a Bieloruska. TASR správu prevzala od agentúry TASS.



Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že cvičenie s názvom Spojenecké odhodlanie 2022 sú poslednou časťou spoločných manévrov týchto dvoj krajín. Tie sa začali v januári na základe dohody ruského prezidenta Vladimira Putina a bieloruského lídra Alexandra Lukašenka.



Prvá etapy manévrov, ktorá trvala do 9. februára, sa venovala presunu a vojakov a vytvoreniu pracovných skupín v Bielorusku, ochrane dôležitých vojenských a štátnych objektov a ochrane štátnych hraníc vo vzdušnom priestore.



Počas druhej etapy od 10. do 20. februára sa uskutoční cvičenie Spojenecké odhodlanie 2022, v rámci ktorých sa budú zúčastnené sily pripravovať na odrážanie vonkajšej agresie, boj proti terorizmu a ochranu záujmov Zväzového štátu Ruska a Bieloruska.