Gershkovich zostáva vo väzbe, Washington vyzýva Putina, aby rokoval

Moskva 14. decembra (TASR) - Novinár amerického denníka Wall Street Journal Evan Gershkovich, ktorý bol v Rusku zadržaný pre podozrenie zo špionáže, vo štvrtok neuspel vo svojím odvolaním proti väzobnému stíhaniu. Vo väzbe zostane najmenej do 30. januára, informovala agentúra AFP.



Krátko po vynesení tohto rozsudku ruský prezident Vladimir Putin na výročnej tlačovej konferencii naznačil, že prebieha dialóg s USA o možnej Gershkovichovej výmene za ruského občana stíhaného v USA. Putin vyjadril nádej, že sa nájde riešenie pre tento prípad. Zdôraznil však, že americká strana "nás musí počúvať a urobiť rozhodnutie, ktoré uspokojí aj ruskú stranu".



Gershkovich je prvým americkým reportérom obvineným zo špionáže v Rusku od roku 1986, keď bol Nicholas Daniloff, moskovský korešpondent pre US News and World Report, zatknutý sovietskou tajnou službou KGB.



Gershkovich je zadržiavaný v moskovskej väznici Lefortovo, ktorá je známa svojimi drsnými podmienkami.



Analytici poukazujú na to, že Moskva môže využívať uväznených Američanov ako vyjednávacie žetóny po tom, čo napätie v americko-ruských vzťahoch prudko vzrástlo, keď Rusko zaútočilo na na Ukrajinu.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí pred časom uviedlo, že výmenu za Gershkovicha zváži až po vynesení verdiktu v jeho procese. V Rusku pritom môžu súdne procesy v kauze špionáže trvať aj viac ako rok.



Americké ministerstvo zahraničných vecí začiatkom decembra uviedlo, že administratíva prezidenta Joea Bidena urobila novú a významnú ponuku zameranú na prepustenia Gershkovicha a ďalšieho amerického väzňa Paula Whelana.



Rusko túto ponuku odmietlo, uviedol hovorca rezortu americkej diplomacie Matthew Miller bez toho, aby prezradil podrobnosti ponuky či dôvod, pre ktorý ju Rusko odmietlo.



V reakcii na Putinovo vyhlásenie zo štvrtka Miller túto odmietnutú ponuku Rusku pripomenul a vyzval Moskvu, aby prejavila dobrý úmysel a začala rokovať o Američanoch väznených v Rusku.