Gershkovicha v Rusku odsúdili na 16 rokov väzenia

Jekaterinburg 19. júla (TASR) - Amerického novinára denníka Wall Street Journal Evana Gershkovicha v piatok v Rusku odsúdili na 16 rokov väzenia za špionáž, informovala ruská štátna tlačová agentúra RIA. Podľa správ agentúr AP a Reuters píše TASR.



Umiestnený má byť v kolónii s maximálnym stupňom stráženia.



Súdny proces s novinárom sa začal koncom júna tohto roku a vyvrcholil rozsudkom v piatok 19. júla. Celý proces prebiehal za zatvorenými dverami bez prítomnosti médií. Podľa dostupných informácií prokuratúra žiadala preňho 18-ročný trest. Konečný rozsudok o 16 rokoch prišiel nečakane rýchlo ešte v ten istý deň.



Podľa tlačovej služby súdu Gershkovich svoju vinu nepriznal. Americká vláda a vydavatelia denníka WSJ označili tento súdny proces za podvod a o ruskom právnom systéme hovoria ako o spolitizovanom. Obžaloba považovala obvinenia za preukázané bez akýchkoľvek pochybností.



Ruské súdy podľa AP odsúdia viac ako 99 percent obžalovaných a prokuratúra sa môže odvolať proti rozsudku, ak ho bude považovať za príliš mierny, a môže sa odvolať aj proti oslobodzujúcim rozsudkom.



Agentúra Reuters uviedla, že piatkový verdikt by mohol otvoriť cestu pre výmenu väzňov so Spojenými štátmi. Odvolala sa pritom na ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý je údajne otvorený myšlienke výmeny novinára. Podľa Putina sa už uskutočnili tajné rokovania so Spojenými štátmi.



Gershkovicha zadržali v Rusku na Urale v marci 2023. Podľa ruských vyšetrovateľov zhromažďoval na príkaz americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) tajné informácie v Sverdlovskej oblasti o činnosti podniku Uralvagonzavod, ktorý vyrába a opravuje armádnu techniku.



Od rozpadu Sovietskeho zväzu ide o prvého amerického novinára, ktorého Moskva obvinila zo špionáže.



Pracovná skupina OSN pre svojvoľné zadržiavanie (WGAD) začiatkom júla uviedla, že väznením Gershkovicha v Rusku sú porušované jeho ľudské práva.