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Gertrude Ederleová pred 100 rokmi preplávala ako prvá žena La Manche
Keď preplávala kanál La Manche, mala už za sebou plavecké úspechy v podobe zlatej a dvoch bronzových medailí z olympijských hier v Paríži v roku 1924.
Autor TASR
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Kingstown/Bratislava 6. augusta (TASR) - Keď preplávala kanál La Manche, mala už za sebou plavecké úspechy v podobe zlatej a dvoch bronzových medailí z olympijských hier v Paríži v roku 1924. O dva roky neskôr sa Američanka Gertrude Ederleová do histórie vytrvalostného a diaľkového plávania zapísala ako prvá žena, ktorá preplávala Lamanšský prieliv. Podarilo sa jej to v rekordnom čase a od jej historického výkonu, za ktorý si vyslúžila prezývku „Kráľovná vĺn“, uplynie vo štvrtok 6. augusta 100 rokov.
Gertrude Ederleová sa narodila 23. októbra 1905 v New Yorku v rodine nemeckých prisťahovalcov. Plávaniu sa začala venovať ako tínedžerka. V 16 rokoch sa stala členkou plaveckého klubu Women’s Swimming Association. V roku 1924 reprezentovala Spojené štáty americké (USA) na olympijských hrách v Paríži, odkiaľ si odniesla tri medaily. Dve bronzové z individuálnych pretekov na 100 a 400 metrov voľným spôsobom a zlatú medailu ako členka americkej štafety 4x100 metrov voľným spôsobom.
O rok neskôr preplávala 22 míľ z Battery Parku na Sandy Hook za rekordných sedem hodín a 11 minút. V auguste 1925 sa aj prvýkrát pokúsila preplávať La Manche, ale kanál bol nad jej sily. Po ôsmich hodinách plávania ju z morských vĺn vytiahol tréner Jabez Wolffe, ktorý sa tiež niekoľkokrát pokúšal preplávať Lamanšský prieliv. Ederleová však trénerovi nedôverovala a rozviazala s ním spoluprácu. Jej nový koučom sa stal Bill Burgess, v poradí druhý človek, ktorý preplával La Manche.
Ederleovej úspešný pokus zdolať kanál sa začal ráno 6. augusta 1926 krátko po siedmej hodine. Na palube sprevádzajúcej lode bol okrem trénera aj jej otec a sestra a reportér denníka New York Daily News. Odštartovala z francúzskeho pobrežia, z mysu Griz Nez a plávala do anglického Kingstownu, kam dorazila za 14 hodín a 39 minút. Počas plávania zažila dve búrky a z dôvodu prílivu a odlivu zdolala viac ako 56 kilometrov, aj napriek tomu, že vzdušnou čiarou je z Griz Nez do Kingstownu približne 34 kilometrov.
Americká plavkyňa sa stala nielen prvou ženou, ktorá preplávala Lamanšský prieliv, ale časom, ktorý dosiahla, predbehla tiež predchádzajúcich mužských pokoriteľov kanála, či už prvého v poradí (1875) Angličana Matthewa Webba, alebo dovtedy najrýchlejšieho talianskeho plavca Enriqua Tirabocchiho. Ten v roku 1924 dosiahol približne o dve hodiny (16 hodín a 33 minút) horší čas ako Ederleová, ktorej rekord prekonala až Florence Chadwicková. Tá La Manche v smere z Francúzska do Anglicka preplávala v roku 1950 za 13 hodín a 23 minút.
Po skončení aktívnej kariéry Ederleová učila plávanie na škole pre sluchovo postihnutých. Legendárna plavkyňa sama trpela nedoslýchavosťou. Sluch mala poškodený od detstva, po prekonaní osýpok. Stav jej sluchu sa v dôsledku vystavenia sa dlhodobo slanej vode zhoršil aj po prekonaní kanála La Manche. V roku 1928 už takmer nepočula.
Gertrude Ederleová zomrela 30. novembra 2003, dožila sa 98 rokov.
Gertrude Ederleová sa narodila 23. októbra 1905 v New Yorku v rodine nemeckých prisťahovalcov. Plávaniu sa začala venovať ako tínedžerka. V 16 rokoch sa stala členkou plaveckého klubu Women’s Swimming Association. V roku 1924 reprezentovala Spojené štáty americké (USA) na olympijských hrách v Paríži, odkiaľ si odniesla tri medaily. Dve bronzové z individuálnych pretekov na 100 a 400 metrov voľným spôsobom a zlatú medailu ako členka americkej štafety 4x100 metrov voľným spôsobom.
O rok neskôr preplávala 22 míľ z Battery Parku na Sandy Hook za rekordných sedem hodín a 11 minút. V auguste 1925 sa aj prvýkrát pokúsila preplávať La Manche, ale kanál bol nad jej sily. Po ôsmich hodinách plávania ju z morských vĺn vytiahol tréner Jabez Wolffe, ktorý sa tiež niekoľkokrát pokúšal preplávať Lamanšský prieliv. Ederleová však trénerovi nedôverovala a rozviazala s ním spoluprácu. Jej nový koučom sa stal Bill Burgess, v poradí druhý človek, ktorý preplával La Manche.
Ederleovej úspešný pokus zdolať kanál sa začal ráno 6. augusta 1926 krátko po siedmej hodine. Na palube sprevádzajúcej lode bol okrem trénera aj jej otec a sestra a reportér denníka New York Daily News. Odštartovala z francúzskeho pobrežia, z mysu Griz Nez a plávala do anglického Kingstownu, kam dorazila za 14 hodín a 39 minút. Počas plávania zažila dve búrky a z dôvodu prílivu a odlivu zdolala viac ako 56 kilometrov, aj napriek tomu, že vzdušnou čiarou je z Griz Nez do Kingstownu približne 34 kilometrov.
Americká plavkyňa sa stala nielen prvou ženou, ktorá preplávala Lamanšský prieliv, ale časom, ktorý dosiahla, predbehla tiež predchádzajúcich mužských pokoriteľov kanála, či už prvého v poradí (1875) Angličana Matthewa Webba, alebo dovtedy najrýchlejšieho talianskeho plavca Enriqua Tirabocchiho. Ten v roku 1924 dosiahol približne o dve hodiny (16 hodín a 33 minút) horší čas ako Ederleová, ktorej rekord prekonala až Florence Chadwicková. Tá La Manche v smere z Francúzska do Anglicka preplávala v roku 1950 za 13 hodín a 23 minút.
Po skončení aktívnej kariéry Ederleová učila plávanie na škole pre sluchovo postihnutých. Legendárna plavkyňa sama trpela nedoslýchavosťou. Sluch mala poškodený od detstva, po prekonaní osýpok. Stav jej sluchu sa v dôsledku vystavenia sa dlhodobo slanej vode zhoršil aj po prekonaní kanála La Manche. V roku 1928 už takmer nepočula.
Gertrude Ederleová zomrela 30. novembra 2003, dožila sa 98 rokov.