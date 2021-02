Ghana by mala dostať prvé vakcíny prostredníctvom programu COVAX

Akkra 24. februára (TASR) - Ghana by mala dostať v stredu prvú dodávku vakcín proti ochoreniu COVID-19, a to prostredníctvom programu COVAX, ktorý podporuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) s cieľom bezplatne dodávať vakcíny chudobnejším krajinám. Uviedla to agentúra AFP.



"Týchto 600.000 vakcín je súčasťou prvej dodávky vakcín od spoločnosti AstraZeneca a Oxfordskej univerzity, vyrábanej farmaceutickou spoločnosťou Serum Institute of India, ktoré smerujú do niekoľkých krajín s nízkym a stredným príjmom," uviedol v spoločnom vyhlásení s WHO Detský fond OSN (UNICEF), ktorý organizoval dodávku z indického Bombaja.



Iniciatíva COVAX by do konca roku 2021 mala dodať celosvetovo dve miliardy dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19.