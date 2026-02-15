< sekcia Zahraničie
Ghana navrhne uznať obchod s otrokmi za najzávažnejší zločin
Autor TASR
Akkra 15. februára (TASR) — Ghanský prezident John Dramani Mahama má v úmysle predložiť v Organizácii Spojených národov rezolúciu, ktorá by obchod s otrokmi označila za „najzávažnejší zločin proti ľudskosti“. Oznámil to v nedeľu na záver summitu Africkej únie (AÚ) konanom v etiópskej metropole Addis Abeba, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.
„Svet musí konečne uznať, že v dejinách neexistovala väčšia nespravodlivosť voči ľudstvu ako transatlantický obchod s otrokmi,“ vyhlásil Mahama.
Rezolúcia, ktorá bude požadovať odškodnenie za otroctvo, kolonizáciu, využívanie prírodných zdrojov a drancovanie kultúrneho dedičstva a Mahama ju chce predložiť členským štátom OSN na marcovom zasadaní Valného zhromaždenia, je podľa neho len prvým krokom.
„Prijatie tejto rezolúcie dejiny nezmení,“ zdôraznil Mahama. Podľa neho nejde len o finančnú kompenzáciu za spôsobenú nespravodlivosť, ale aj o vyrovnanie sa s minulosťou.
„Návrh rezolúcie bude rozoslaný všetkým členským štátom na konzultáciu,“ uviedol Mahama a vyzval členské štáty AÚ, aby jej preukázali „plnú a neochvejnú podporu“.
Transatlantický obchod s otrokmi trval od 17. do 19. storočia. Počas tohto obdobia boli zo západnej a strednej Afriky odvlečené milióny ľudí. V roku 1957 sa Ghana stala prvou krajinou na africkom kontinente, ktorá získala nezávislosť od koloniálnych mocností.
Mahamov predchodca Nana Akufo-Addo už v roku 2023 vyzval africké štáty, aby spojili sily v boji za odškodnenie za nespravodlivosti spôsobené obchodom s otrokmi a kolonializmom.
Niektorí prezidenti a premiéri zo západných krajín – napríklad nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier – odvtedy uznali, že počas koloniálnej éry sa páchali zločiny a ospravedlnili sa za ne. Múzeá začali africkým krajinám vracať ukradnuté artefakty. Otázka odškodnenia sa však zvyčajne stretáva s odmietavým postojom.
