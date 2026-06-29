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Ghana: Povodne po prívalových dažďoch Akkre majú najmenej tri obete
Záchranári sa v zaplavenom meste prepravujú loďami.
Autor TASR
Akkra 29. júna (TASR) - Prívalové dažde v pondelok spôsobili v ghanskej metropole Akkra povodne, pri ktorých zahynuli najmenej traja ľudia. Informovali o tom miestne úrady a médiá, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
Záchranári sa v zaplavenom meste prepravujú loďami. Povodne sú počas obdobia dažďov v Ghane bežné, no podľa tamojších obyvateľov sa v posledných rokoch zhoršili v dôsledku rýchlej urbanizácie v spojení s nedostatkom investícií do odvodňovacej infraštruktúry.
Na predmestí Tse Addo východne od Akkry záchranári a dobrovoľníci použili člny na záchranu najmenej 15 detí a jedného dojčaťa.
V štvrti Alajo úrady našli nevládne telo muža vo veku okolo 60 rokov. Dvaja ďalší ľudia podľa miestnych médií zomreli po zásahu elektriny, keď stúpajúca hladina zaplavila elektrické vedenie.
Ghanské ministerstvo vnútra vyzvalo obyvateľov, aby sa vyhli zbytočnému cestovaniu. Pri záchranných operáciách pomáhajú policajti, hasiči i armáda.
V metropolitnej oblasti Veľká Akkra žije viac ako päť miliónov ľudí. Povodne tam často narúšajú dopravu, poškodzujú domy i podniky a počas období silných dažďov tiež pri nich zomierajú ľudia.
Záchranári sa v zaplavenom meste prepravujú loďami. Povodne sú počas obdobia dažďov v Ghane bežné, no podľa tamojších obyvateľov sa v posledných rokoch zhoršili v dôsledku rýchlej urbanizácie v spojení s nedostatkom investícií do odvodňovacej infraštruktúry.
Na predmestí Tse Addo východne od Akkry záchranári a dobrovoľníci použili člny na záchranu najmenej 15 detí a jedného dojčaťa.
V štvrti Alajo úrady našli nevládne telo muža vo veku okolo 60 rokov. Dvaja ďalší ľudia podľa miestnych médií zomreli po zásahu elektriny, keď stúpajúca hladina zaplavila elektrické vedenie.
Ghanské ministerstvo vnútra vyzvalo obyvateľov, aby sa vyhli zbytočnému cestovaniu. Pri záchranných operáciách pomáhajú policajti, hasiči i armáda.
V metropolitnej oblasti Veľká Akkra žije viac ako päť miliónov ľudí. Povodne tam často narúšajú dopravu, poškodzujú domy i podniky a počas období silných dažďov tiež pri nich zomierajú ľudia.