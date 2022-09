Ghana vyhlásila koniec dvojmesačnej epidémie marburského vírusu

Akkra 19. septembra (TASR) - Ghana vyhlásila koniec epidémie marburskej horúčky, ktorá sa v tejto africkej krajine potvrdila v júli. Ochorenie si vyžiadalo dve obete. V pondelok to na Twitteri oznámila ghanská prezidentská kancelária. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Ghanská zdravotnícka služba (GHS) oficiálne vyhlásila koniec epidémie marburského vírusu, ktorá sa začala pred dvomi mesiacmi," uviedla prezidentská kancelária.



Ghanská vláda potvrdila vypuknutie marburského vírusu v júli. V krajine odvtedy zaznamenali tri prípady nákazy. Dvaja pacienti ochoreniu podľahli, tretiemu sa podarilo úplne sa zotaviť, píše AFP.



Vírus marburskej horúčky patrí do rovnakej kategórie ako vírus, ktorý spôsobuje ebolu. Ide o nákazlivú hemoragickú horúčku, ktorá sa medzi ľuďmi šíri prostredníctvom kontaktu s telesnými tekutinami. Medzi jej hlavné príznaky patria hnačka, zvýšená telesná teplota, nevoľnosť, zvracanie a krvácanie z telesných otvorov. Jeho miera úmrtnosti sa v predchádzajúcich vlnách ochorenia pohybovala medzi 24–88 percentami.



Marburskú horúčku prvýkrát zaznamenali vlani v Guinei. Nákaza v Ghane bola teda len jej druhým výskytom v západnej Afrike.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v júli uviedla, že prípady nákazy marburskou horúčkou sa doposiaľ potvrdili v Angole, Juhoafrickej republike, Keni, Kongu a Ugande.