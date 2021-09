Ghaní sa z exilu ospravedlnil afganskému ľudu

Dubaj 9. septembra (TASR) - Bývalý afganský prezident Ašraf Ghaní sa v stredu ospravedlnil Afgancom z exilu za náhly pád svojej vlády. Ghaní z Kábulu odišiel v polovici augusta, keď do mesta vpadlo hnutie Taliban, pripomína agentúra Reuters.



Ghaní vo vyhlásení zverejnenom na Twitteri uviedol, že z Kábulu odišiel po naliehaní svojho bezpečnostného tímu. Ten mu vraj povedal, že ak zostane, bude riskovať, že mesto zažije "rovnaké pouličné boje, aké utrpelo počas občianskej vojny v 90. rokoch 20. storočia". "Opustiť Kábul bolo najťažším rozhodnutím v mojom živote, ale veril som, že to bol jediný spôsob, ako udržať pokoj zbraní a zachrániť Kábul a jeho šesť miliónov obyvateľov," napísal Ghaní.



Ghaního najnovšie vyhlásenie sa do veľkej mieri zhoduje so správou, ktorú bezprostredne po svojom odchode z Kábulu zverejnil zo Spojených arabských emirátov (SAE). Jeho vtedajšie vyhlásenie vyvolalo ostrú kritiku zo strany bývalých ministrov jeho vlády, ktorí ho obvinili z toho, že svoju vlasť zradil, pripomína Reuters.



Ghaní, bývalý zamestnanec Svetovej banky, sa stal afganským prezidentom víťazstvom v dvoch sporných voľbách (z rokov 2014 a 2019), ktoré poznačili rozsiahle obvinenia z podvodov, ako na jeho strane, tak aj na strane jeho rivalov. Teraz ako "úplne a kategoricky nepravdivé" označil obvinenia, že zo svojej vlasti odišiel s miliónmi dolárov v hotovosti, uvádza Reuters.



"Korupcia je mor, ktorý našu krajinu mrzačí desaťročia, pričom boj proti korupcii bol jednou z priorít môjho úsilia v pozícii prezidenta," uviedol. Afgancov ďalej ocenil za obete, ktoré priniesli za posledných 40 rokov.



"Je hlbokým sklamaním, že moja vlastná kapitola sa skončila podobnou tragédiou, ako pri mojich predchodcoch - bez zaistenia stability a blahobytu (v krajine). Ospravedlňujem sa afganskému ľudu, že som nemohol dosiahnuť iný koniec," dodal.



Situácia v Afganistane sa zhoršila po tom, ako Biden v apríli oznámil svoje rozhodnutie ukončiť operácie v krajine. Hnutie Taliban urýchlene spustilo rozsiahlu útočnú operáciu a 15. augusta vstúpilo do Kábulu bez toho, aby narazilo na odpor. Metropolu ovládlo v priebehu niekoľkých hodín. Prezident Ghaní vzápätí svoju vlasť opustil. Mnoho krajín evakuovalo svojich občanov a zamestnancov ambasád. Taliban prevzal kontrolu nad územím krajiny a nariadil všetkým zahraničným silám odísť do 31. augusta. Minútu pred polnocou z 30. na 31. augusta miestneho času odštartovalo z medzinárodného letiska v afganskej metropole Kábul posledné americké lietadlo.