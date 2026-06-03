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Ghannúší a ďalší lídri tuniskej opozície dostali tresty väzenia
Po páde prezidenta Zína Ábidína bin Alího v roku 2011, ktorý spustil vlnu protestov známych ako Arabská jar, bolo Tunisko považované za jedinú demokratickú krajinu arabského sveta.
Autor TASR
Tunis 3. júna (TASR) - Lídra tuniskej opozície, 84-ročného Rášida Ghannúšího, a ďalších predstaviteľov umiernenej islamisticky orientovanej Strany obnovy (an-Nahda) odsúdil súd v Tunisku na tresty odňatia slobody v trvaní od 10 rokov po doživotie. Rozsudky padli na základe obvinení súvisiacich s terorizmom. V noci na stredu o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Ghannúší bol obvinený zo založenia „tajného bezpečnostného aparátu“ v službách Strany obnovy, ktorá tuniskej politike dominovala od roku 2011 viac ako desať rokov. V utorok bol odsúdený na doživotie a ďalších 30 rokov väzenia.
Za rovnaké obvinenia bol na doživotie a 32 rokov väzenia odsúdený aj bývalý armádny dôstojník Kámil bin Badawí.
Bývalému premiérovi Alímu Larájdovi súd vymeral trest 42 rokov odňatia slobody. Vo väzbe je od roku 2022 a v inom prípade bol už skôr odsúdený za údajnú pomoc pri presune džihádistických bojovníkov do Iraku a Sýrie.
Po páde prezidenta Zína Ábidína bin Alího v roku 2011, ktorý spustil vlnu protestov známych ako Arabská jar, bolo Tunisko považované za jedinú demokratickú krajinu arabského sveta.
Podľa domácich i zahraničných mimovládnych organizácií však od nástupu prezidenta Kajsa Saída k moci v roku 2019 dochádza k oslabovaniu demokratických inštitúcií a obmedzovaniu občianskych práv a slobôd.
Ghannúší zastával funkciu predsedu parlamentu v čase, keď prezident Saíd v lete 2021 rozpustil parlament a prevzal rozsiahle výkonné právomoci. V roku 2023 ho zatkli a ešte pred najnovším rozsudkom bol v niekoľkých ďalších kauzách odsúdený na viac než 40 rokov väzenia vrátane trestu za „sprisahanie proti bezpečnosti štátu“. Po poslednom vynesenom rozsudku nad Ghannúším Strana obrady, ktorej bol spoluzakladateľom, vyhlásila, že jeho rozsudok „nespĺňa najzákladnejšie podmienky spravodlivosti“.
Ghannúší bol obvinený zo založenia „tajného bezpečnostného aparátu“ v službách Strany obnovy, ktorá tuniskej politike dominovala od roku 2011 viac ako desať rokov. V utorok bol odsúdený na doživotie a ďalších 30 rokov väzenia.
Za rovnaké obvinenia bol na doživotie a 32 rokov väzenia odsúdený aj bývalý armádny dôstojník Kámil bin Badawí.
Bývalému premiérovi Alímu Larájdovi súd vymeral trest 42 rokov odňatia slobody. Vo väzbe je od roku 2022 a v inom prípade bol už skôr odsúdený za údajnú pomoc pri presune džihádistických bojovníkov do Iraku a Sýrie.
Po páde prezidenta Zína Ábidína bin Alího v roku 2011, ktorý spustil vlnu protestov známych ako Arabská jar, bolo Tunisko považované za jedinú demokratickú krajinu arabského sveta.
Podľa domácich i zahraničných mimovládnych organizácií však od nástupu prezidenta Kajsa Saída k moci v roku 2019 dochádza k oslabovaniu demokratických inštitúcií a obmedzovaniu občianskych práv a slobôd.
Ghannúší zastával funkciu predsedu parlamentu v čase, keď prezident Saíd v lete 2021 rozpustil parlament a prevzal rozsiahle výkonné právomoci. V roku 2023 ho zatkli a ešte pred najnovším rozsudkom bol v niekoľkých ďalších kauzách odsúdený na viac než 40 rokov väzenia vrátane trestu za „sprisahanie proti bezpečnosti štátu“. Po poslednom vynesenom rozsudku nad Ghannúším Strana obrady, ktorej bol spoluzakladateľom, vyhlásila, že jeho rozsudok „nespĺňa najzákladnejšie podmienky spravodlivosti“.