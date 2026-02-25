< sekcia Zahraničie
Ghanský minister vyzval na prepustenie dvoch vojnových zajatcov
Šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha na sieti X napísal, že počas ruskej invázie na Ukrajinu ide o prvú samostatnú návštevu ministra zahraničných vecí ktoréhokoľvek afrického štátu.
Autor TASR
Kyjev 25. februára (TASR) - Ghanský minister zahraničných vecí Samuel Okudzeto Ablakwa v stredu počas návštevy Ukrajiny vyzval prezidenta Volodymyra Zelenského, aby prepustil dvoch ghanských vojnových zajatcov, ktorí bojovali za Rusko. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Sme veľmi optimistickí, že táto návšteva bude veľmi úspešná a že v mojich neskorších rozhovoroch s prezidentom Zelenským bude veľkorysý a súcitný a z humanitárnych dôvodov nám týchto dvoch Ghančanov prepustí,“ povedal Okudzeto Ablakwa na tlačovej konferencii.
„Rokovali sme aj o otázke ghanských vojnových zajatcov, ktorí boli zajatí počas bojov za agresora. Ukrajina prísne dodržiava Ženevské dohovory a ghanským diplomatom umožní prístup k ich štátnym príslušníkom,“ uviedol Sybiha a vyzval Ghanu, ako aj ďalšie africké krajiny, aby podnikali kroky a zabránili náboru svojich občanov do ruskej armády.
„Zatiaľ čo Rusko ťahá cudzincov do záhuby, Ukrajina ponúka spoluprácu v záujme života, vzdelania a spoločnej budúcnosti,“ dodal ukrajinský minister.
Kyjev v novembri minulého roka informoval, že v rámci ruských ozbrojených síl bojovalo alebo naďalej bojuje proti Ukrajine najmenej 18.000 cudzincov a že zadržiava vojnových zajatcov z 37 krajín. Napríklad Keňa odhaduje, že viac než 1000 jej občanov bolo naverbovaných do boja za Rusko. Účasť na vytláčaní ukrajinských síl z ruského územia potvrdila aj Severná Kórea.
