Ghanský prezident sa ospravedlnil Nigérii za zničenie jej ambasády

Abuja 24. júna (TASR) - Ghanský prezident Nana Akufo-Addo sa ospravedlnil nigérijskému prezidentovi Muhammaduovi Buharovi za zničenie budovy nigérijskej ambasády v Akkre. V stredu o tom informovala agentúra AFP.



Akufo-Addo zároveň nariadil vyšetrovanie tejto udalosti, pričom už podľa neho došlo k zadržaniu niekoľkých podozrivých osôb.



K incidentu došlo v piatok, keď do priestorov nigérijskej ambasády vtrhli ozbrojení muži a buldozérmi zničili bytový dom, na ktorom ešte prebiehali stavebné práce. Budova mala podľa denníka The Guardian slúžiť zamestnancom a zahraničným diplomatom.



Nigérijské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok predvolalo ghanského veľvyslanca a požiadalo ho o vysvetlenie.



Podľa agentúry AFP sa uvedený incident stal päť mesiacov po tom, ako nigérijské ministerstvo zahraničných vecí odmietlo správy, že nigérijská diplomatická misia bola z ghanského hlavného mesta Akkra vysťahovaná. Vedúci predstavitelia tradičných miestnych komunít v Akkre sa totiž sťažovali, že nigérijskí diplomati "zasahujú do ich teritória".