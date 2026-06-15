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Gharíbabádí: Rokovania o konečnej dohode sa uskutočnia počas 60 dní
Americký viceprezident J. D. Vance v nedeľu uviedol, že sa plánuje zúčastniť na podpise mierovej dohody s Iránom, no nevylúčil ani účasť samotného Trumpa.
Autor TASR
Teherán/Washington 15. júna (TASR) — Rokovania o konečnej podobe dohody medzi Iránom a Spojenými štátmi sa uskutočnia počas 60-dňového obdobia, ktoré začne plynúť po tom, čo si Teherán overí, či USA splnili svoje záväzky, vrátane ukončenia nepriateľských akcií, zrušenia námornej blokády a uvoľnenia aktív. Uviedol to námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kázem Gharíbabádí, ktorého citovala agentúra Tasním. Informovala o tom televízia al-Džazíra.
Podľa Gharíbabádího sa 19. júna, teda v deň plánovaného oficiálneho podpisu memoranda o porozumení vo Švajčiarsku, stretnú delegácie oboch krajín, aby určili ďalší postup a rámec nadchádzajúcich rokovaní.
Gharíbabádí potvrdil, že Irán zahrnul do návrhu memoranda všetky svoje „dôležité postoje“. Text dokumentu bude zverejnený po jeho podpísaní, dodal.
„Toto memorandum o porozumení neznamená, že dôverujeme nepriateľovi. Budeme sledovať plnenie záväzkov Spojených štátov,“ povedal Gharíbabádí. Avizoval tiež okamžité a trvalé ukončenie vojny a vojenských operácií na rôznych frontoch, vrátane Libanonu.
Dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom oznámil v nedeľu večer na sieti X pakistanský premiér Šahbáz Šaríf. Následne na svojej sieti Truth Social potvrdil aj americký prezident Donald Trump. Vo svojom príspevku uviedol, že povolil otvorenie Hormuzského prielivu pre komerčné plavidlá bez vyberania poplatkov a nariadil okamžité ukončenie americkej námornej blokády Iránu.
O necelú pol hodinu však zverejnil ďalší príspevok, v ktorom napísal, že Hormuzský prieliv sa znovu otvorí až po piatkovom podpísaní dohody s Iránom.
„Táto veľkolepá dohoda prinesie mier a bezpečnosť do celého regiónu. Mnoho prezidentov sa pokúsilo uzavrieť mier s Iránom a všetci predo mnou zlyhali. Lídri regiónu po prvýkrát našli prezidenta, ktorý im môže pomôcť dosiahnuť skutočný mier. Po piatkovom podpise dohody sa prieliv otvorí na účely odmínovania a na oboch koncoch bude opäť prúdiť ropa pre región a celý svet!“ napísal Trump.
Americký viceprezident J. D. Vance v nedeľu uviedol, že sa plánuje zúčastniť na podpise mierovej dohody s Iránom, no nevylúčil ani účasť samotného Trumpa. „Určite tam plánujem byť, ale je možné, že by tam mohol byť aj samotný prezident,“ povedal Vance televízii Fox News.
Podľa Gharíbabádího sa 19. júna, teda v deň plánovaného oficiálneho podpisu memoranda o porozumení vo Švajčiarsku, stretnú delegácie oboch krajín, aby určili ďalší postup a rámec nadchádzajúcich rokovaní.
Gharíbabádí potvrdil, že Irán zahrnul do návrhu memoranda všetky svoje „dôležité postoje“. Text dokumentu bude zverejnený po jeho podpísaní, dodal.
„Toto memorandum o porozumení neznamená, že dôverujeme nepriateľovi. Budeme sledovať plnenie záväzkov Spojených štátov,“ povedal Gharíbabádí. Avizoval tiež okamžité a trvalé ukončenie vojny a vojenských operácií na rôznych frontoch, vrátane Libanonu.
Dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom oznámil v nedeľu večer na sieti X pakistanský premiér Šahbáz Šaríf. Následne na svojej sieti Truth Social potvrdil aj americký prezident Donald Trump. Vo svojom príspevku uviedol, že povolil otvorenie Hormuzského prielivu pre komerčné plavidlá bez vyberania poplatkov a nariadil okamžité ukončenie americkej námornej blokády Iránu.
O necelú pol hodinu však zverejnil ďalší príspevok, v ktorom napísal, že Hormuzský prieliv sa znovu otvorí až po piatkovom podpísaní dohody s Iránom.
„Táto veľkolepá dohoda prinesie mier a bezpečnosť do celého regiónu. Mnoho prezidentov sa pokúsilo uzavrieť mier s Iránom a všetci predo mnou zlyhali. Lídri regiónu po prvýkrát našli prezidenta, ktorý im môže pomôcť dosiahnuť skutočný mier. Po piatkovom podpise dohody sa prieliv otvorí na účely odmínovania a na oboch koncoch bude opäť prúdiť ropa pre región a celý svet!“ napísal Trump.
Americký viceprezident J. D. Vance v nedeľu uviedol, že sa plánuje zúčastniť na podpise mierovej dohody s Iránom, no nevylúčil ani účasť samotného Trumpa. „Určite tam plánujem byť, ale je možné, že by tam mohol byť aj samotný prezident,“ povedal Vance televízii Fox News.