Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 25. január 2026Meniny má Gejza
< sekcia Zahraničie

Ghebreyesus: Dôvody USA na vystúpenie z WHO sú nepravdivé

.
Na snímke generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus (vľavo). Foto: TASR/AP

Odchod USA vyvolal v organizácii finančnú krízu, ktorá viedla k zníženiu počtu zamestnancov WHO na polovicu i redukcii práce, čím sa znížili rozpočty celej agentúry.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ženeva 25. januára (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v sobotu vyhlásil, že dôvody, ktoré Spojené štáty uviedli v súvislosti s odchodom z medzinárodnej organizácie, „nie sú pravdivé“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a minister zdravotníctva Robert F. Kennedy vo štvrtok uviedli, že organizácia „poškodila a zničila všetko, čo pre ňu Amerika urobila“.

V rozšírenom vyhlásení WHO po prvýkrát podrobne reagovala na obvinenia, ktoré vzniesla Trumpova administratíva po tom, ako USA vo štvrtok oficiálne vystúpili z tejto organizácie.

„Dôvody, ktoré USA uvádzajú ako dôvod svojho rozhodnutia vystúpiť z WHO, sú bohužiaľ nepravdivé,“ napísal Ghebreyesus na platforme X. Dodal, že organizácia „vždy spolupracovala s USA a všetkými členskými štátmi s plným rešpektom k ich suverenite“. WHO tiež odmietla obvinenie USA, že počas pandémie COVID-19 „bránila včasnému a presnému zdieľaniu dôležitých informácií“.

„Počas celej pandémie WHO konala rýchlo - všetky dostupné informácie poskytovala svetu urýchlene a transparentne. Zároveň poskytovala členským štátom poradenstvo na základe najlepších dostupných dôkazov,“ uviedla organizácia.

Kennedy tiež vo videu zverejnenom v piatok na platforme X naznačil, že WHO je zodpovedná za „Američanov, ktorí zomreli osamotení v domovoch dôchodcov a malé podniky, ktoré neprežili v dôsledku nezodpovedných nariadení“ nosiť masky a dať sa očkovať.

WHO odporúčala používanie masiek, očkovanie a fyzické odstupy, ale v žiadnej fáze neodporúčala povinné nosenie masiek, povinné očkovanie ani lockdowny,“ dodala.

Odchod USA vyvolal v organizácii finančnú krízu, ktorá viedla k zníženiu počtu zamestnancov WHO na polovicu i redukcii práce, čím sa znížili rozpočty celej agentúry. Washington bol tradične zďaleka najväčším finančným podporovateľom zdravotníckej agentúry OSN, pričom prispieval približne 18 percent z jej celkového financovania. WHO tiež do polovice tohto roka prepustí približne štvrtinu svojich zamestnancov.
.

Neprehliadnite

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Mrazivé dni sú konečne preč. Alebo sa vrátia?

FOTO: MIMORIADNY OBJAV: Jaskynné umenie môže mať vyše 67.800 rokov

TOMÁŠ: Na dôchodkový systém sa kvôli konsolidácii siahať nebude