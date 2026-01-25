< sekcia Zahraničie
Ghebreyesus: Dôvody USA na vystúpenie z WHO sú nepravdivé
Odchod USA vyvolal v organizácii finančnú krízu, ktorá viedla k zníženiu počtu zamestnancov WHO na polovicu i redukcii práce, čím sa znížili rozpočty celej agentúry.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ženeva 25. januára (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v sobotu vyhlásil, že dôvody, ktoré Spojené štáty uviedli v súvislosti s odchodom z medzinárodnej organizácie, „nie sú pravdivé“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a minister zdravotníctva Robert F. Kennedy vo štvrtok uviedli, že organizácia „poškodila a zničila všetko, čo pre ňu Amerika urobila“.
V rozšírenom vyhlásení WHO po prvýkrát podrobne reagovala na obvinenia, ktoré vzniesla Trumpova administratíva po tom, ako USA vo štvrtok oficiálne vystúpili z tejto organizácie.
„Dôvody, ktoré USA uvádzajú ako dôvod svojho rozhodnutia vystúpiť z WHO, sú bohužiaľ nepravdivé,“ napísal Ghebreyesus na platforme X. Dodal, že organizácia „vždy spolupracovala s USA a všetkými členskými štátmi s plným rešpektom k ich suverenite“. WHO tiež odmietla obvinenie USA, že počas pandémie COVID-19 „bránila včasnému a presnému zdieľaniu dôležitých informácií“.
„Počas celej pandémie WHO konala rýchlo - všetky dostupné informácie poskytovala svetu urýchlene a transparentne. Zároveň poskytovala členským štátom poradenstvo na základe najlepších dostupných dôkazov,“ uviedla organizácia.
Kennedy tiež vo videu zverejnenom v piatok na platforme X naznačil, že WHO je zodpovedná za „Američanov, ktorí zomreli osamotení v domovoch dôchodcov a malé podniky, ktoré neprežili v dôsledku nezodpovedných nariadení“ nosiť masky a dať sa očkovať.
„WHO odporúčala používanie masiek, očkovanie a fyzické odstupy, ale v žiadnej fáze neodporúčala povinné nosenie masiek, povinné očkovanie ani lockdowny,“ dodala.
Odchod USA vyvolal v organizácii finančnú krízu, ktorá viedla k zníženiu počtu zamestnancov WHO na polovicu i redukcii práce, čím sa znížili rozpočty celej agentúry. Washington bol tradične zďaleka najväčším finančným podporovateľom zdravotníckej agentúry OSN, pričom prispieval približne 18 percent z jej celkového financovania. WHO tiež do polovice tohto roka prepustí približne štvrtinu svojich zamestnancov.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a minister zdravotníctva Robert F. Kennedy vo štvrtok uviedli, že organizácia „poškodila a zničila všetko, čo pre ňu Amerika urobila“.
V rozšírenom vyhlásení WHO po prvýkrát podrobne reagovala na obvinenia, ktoré vzniesla Trumpova administratíva po tom, ako USA vo štvrtok oficiálne vystúpili z tejto organizácie.
„Dôvody, ktoré USA uvádzajú ako dôvod svojho rozhodnutia vystúpiť z WHO, sú bohužiaľ nepravdivé,“ napísal Ghebreyesus na platforme X. Dodal, že organizácia „vždy spolupracovala s USA a všetkými členskými štátmi s plným rešpektom k ich suverenite“. WHO tiež odmietla obvinenie USA, že počas pandémie COVID-19 „bránila včasnému a presnému zdieľaniu dôležitých informácií“.
„Počas celej pandémie WHO konala rýchlo - všetky dostupné informácie poskytovala svetu urýchlene a transparentne. Zároveň poskytovala členským štátom poradenstvo na základe najlepších dostupných dôkazov,“ uviedla organizácia.
Kennedy tiež vo videu zverejnenom v piatok na platforme X naznačil, že WHO je zodpovedná za „Američanov, ktorí zomreli osamotení v domovoch dôchodcov a malé podniky, ktoré neprežili v dôsledku nezodpovedných nariadení“ nosiť masky a dať sa očkovať.
„WHO odporúčala používanie masiek, očkovanie a fyzické odstupy, ale v žiadnej fáze neodporúčala povinné nosenie masiek, povinné očkovanie ani lockdowny,“ dodala.
Odchod USA vyvolal v organizácii finančnú krízu, ktorá viedla k zníženiu počtu zamestnancov WHO na polovicu i redukcii práce, čím sa znížili rozpočty celej agentúry. Washington bol tradične zďaleka najväčším finančným podporovateľom zdravotníckej agentúry OSN, pričom prispieval približne 18 percent z jej celkového financovania. WHO tiež do polovice tohto roka prepustí približne štvrtinu svojich zamestnancov.