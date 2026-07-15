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Gibraltár a Španielsko ukončili hraničné kontroly
Krátko po polnoci prekročili hranicu zo Španielska desiatky ľudí a vozidiel bez colných kontrol. Na mieste sa zhromaždili stovky ľudí vrátane hlavného ministra Gibraltáru Fabiana Picarda.
Autor TASR
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Gibraltár 15. júla (TASR) – Na pozemnom priechode medzi Španielskom a britským územím Gibraltár sú od polnoci v stredu zrušené hraničné kontroly, ktoré boli dlhoročným zdrojom napätia medzi Londýnom a Madridom, uviedla agentúra AFP.
Krátko po polnoci prekročili hranicu zo Španielska desiatky ľudí a vozidiel bez colných kontrol. Na mieste sa zhromaždili stovky ľudí vrátane hlavného ministra Gibraltáru Fabiana Picarda.
Dohoda medzi Britániou a Európskou úniou, podpísaná v utorok v Bruseli, zosúlaďuje Gibraltár s pravidlami schengenského priestoru a odstraňuje kontroly na hranici so Španielskom. Územie s približne 40.000 obyvateľmi je pritom závislé od asi 15.500 pracovníkov, ktorí denne dochádzajú zo Španielska.
Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares uviedol, že dohoda otvára „novú éru“ a prinesie príležitosti pre Gibraltár aj priľahlý španielsky región. Španielsky premiér Pedro Sánchez ju označil za odstránenie „posledného múru“ v rámci EÚ.
Spor o Gibraltár, ktorý Británia získala v roku 1713 na základe Utrechtskej zmluvy, dlhodobo zaťažoval vzťahy medzi oboma krajinami. Hranicu Španielsko uzavrelo v roku 1969 počas vlády diktátora Francisca Franca a po jej opätovnom otvorení sa pri politickom napätí často tvorili dlhé kolóny.
Nové pravidlá majú podľa predstaviteľov uľahčiť život cezhraničným pracovníkom aj podnikateľom a ukončiť neistotu spojenú s kontrolami na hranici. Kontroly sa budú týkať len občanov z krajín mimo schengenského priestoru, a to pri vstupe cez letisko alebo prístav, čo bude mať negativny vplyv na občanov Británie.
Krátko po polnoci prekročili hranicu zo Španielska desiatky ľudí a vozidiel bez colných kontrol. Na mieste sa zhromaždili stovky ľudí vrátane hlavného ministra Gibraltáru Fabiana Picarda.
Dohoda medzi Britániou a Európskou úniou, podpísaná v utorok v Bruseli, zosúlaďuje Gibraltár s pravidlami schengenského priestoru a odstraňuje kontroly na hranici so Španielskom. Územie s približne 40.000 obyvateľmi je pritom závislé od asi 15.500 pracovníkov, ktorí denne dochádzajú zo Španielska.
Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares uviedol, že dohoda otvára „novú éru“ a prinesie príležitosti pre Gibraltár aj priľahlý španielsky región. Španielsky premiér Pedro Sánchez ju označil za odstránenie „posledného múru“ v rámci EÚ.
Spor o Gibraltár, ktorý Británia získala v roku 1713 na základe Utrechtskej zmluvy, dlhodobo zaťažoval vzťahy medzi oboma krajinami. Hranicu Španielsko uzavrelo v roku 1969 počas vlády diktátora Francisca Franca a po jej opätovnom otvorení sa pri politickom napätí často tvorili dlhé kolóny.
Nové pravidlá majú podľa predstaviteľov uľahčiť život cezhraničným pracovníkom aj podnikateľom a ukončiť neistotu spojenú s kontrolami na hranici. Kontroly sa budú týkať len občanov z krajín mimo schengenského priestoru, a to pri vstupe cez letisko alebo prístav, čo bude mať negativny vplyv na občanov Británie.