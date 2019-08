Gibraltár: Iránsky tanker by mal čoskoro vyplávať aj napriek tlaku USA

Iránsky tanker Grace 1 zadržali príslušníci Britského kráľovského námorníctva 4. júla v britskom zámorskom území Gibraltár.

Madrid 17. augusta (TASR) - Iránsky ropný tanker Grace 1 je pripravený opustiť Gibraltár v priebehu "24 až 48 hodín" aj napriek úsiliu Spojených štátov plavidlo opätovne zadržať, informovala v sobotu agentúra AP s odvolaním sa na správy od spoločnosti, ktorá sprostredkúva nákladnú prepravu tankerom.



Richard de la Rosa, generálny riaditeľ spoločnosti Astralship, uviedol, že prípravy v oblasti logistiky pokračujú. Velenie tankera, ktorý preváža 2,1 milióna ton iránskej ropy, by mala prevziať nová posádka zložená z Indov a Ukrajincov.



Iránsky tanker Grace 1 zadržali príslušníci Britského kráľovského námorníctva 4. júla v britskom zámorskom území Gibraltár. Stalo sa tak na základe podozrenia, že vezie ropu do Sýrie a tým porušuje sankcie Európskej únie voči Damasku. Toto obvinenie však Teherán popiera.



Americké ministerstvo spravodlivosti vydalo v piatok príkaz na zadržanie supertankera, ktorý v piatok stále kotvil pri gibraltárskych brehoch. Podľa ministerstva v tomto prípade došlo k pokusu o "protiprávny prienik do amerického finančného systému s cieľom podpory nezákonných dodávok z Iránu do Sýrie realizovaných iránskymi revolučnými gardami", ktoré USA považujú za zahraničnú teroristickú organizáciu.