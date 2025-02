Gibraltár je veľmi blízko k vyriešeniu situácie po brexite

Madrid 20. februára (TASR) - Dohoda o voľnom pohybe tovaru a osôb medzi Gibraltárom a Španielskom po vystúpení Británie z Európskej únie je "veľmi blízko". Vo štvrtok to povedal gibraltársky premiér Fabian Picardo. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Británia opustila Európsku úniu v roku 2020. Odvtedy pokračujú štvorstranné rozhovory medzi Londýnom, Madridom, Bruselom a Gibraltárom o dohode, ktorá zabezpečí, že ľudia a tovar budú môcť ľahko prúdiť cez gibraltársko-španielsku hranicu.



"Sme veľmi blízko. Verím, že sa blížime k bodu, odkiaľ niet návratu," povedal Picardo počas stretnutia so zahraničnými médiami v Madride.



"Mám pocit, že už sme skoro tam, že sa blížime. Že sme našli nápadité riešenia na všetky problémy, ktoré nám zostali. A je to otázka toho, aby sme to spojili a potom mohli povedať, ideme," dodal.



Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares v pondelok uviedol, že rokovania sa blížia k dohode.



"Teraz sa jednoducho zaoberáme veľmi operačnými aspektmi, s ktorými sa musíme zosúladiť, a som si istý, že dosiahneme dohodu, čo je niečo, čo Španielsko určite chce," povedal Albares.



Španielsko, Británia a EÚ sa v decembri 2020 krátko pred vystúpením Británie z Únie dohodli, že na Gibraltár sa budú aj naďalej vzťahovať zmluvy EÚ ako napríklad dohoda o schengenskom priestore. V britskom referende o brexite v roku 2016 podporilo zotrvanie v EÚ 96 percent voličov v Gibraltári.



Gibraltár je posledným britským územím bez dohody objasňujúcej jeho budúci vzťah s EÚ. Protokol o Severnom Írsku Londýn a Brusel schválili v roku 2023.