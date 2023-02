Gibraltár obvinil Španielsko z porušenia suverenity

Madrid 4. februára (TASR) - Gibraltár v piatok obvinil Španielsko z "hrubého porušenia britskej suverenity" po incidente na jednej z jeho pláží, do ktorého boli zapletení španielski colníci napadnutí pašerákmi a počas ktorého sa i strieľalo. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"Dôkazy týkajúce sa tohto incidentu odhaľujú hrubé porušenie britskej suverenity a potenciálne najzávažnejší a najnebezpečnejší incident za uplynulých mnoho rokov," povedal predseda vlády Gibraltáru Fabian Picardo.



K incidentu došlo vo štvrtok skoro ráno, keď malé španielske colné plavidlo stratilo energiu počas prenasledovania podozrivých pašerákov tabaku pri pobreží Gibraltáru, uviedol zdroj zo španielskeho daňového úradu, ktorý má na starosti colnú správu.



Po tom, ako rozbúrené more vytlačilo plavidlo na breh, obklopila dvoch dôstojníkov na palube skupina ľudí a hádzala na nich kamene, z ktorých niektoré vážili viac ako tri kilogramy. Colníci strieľali do vody, aby sa týchto ľudí pokúsili odohnať, uviedol zdroj AFP.



"Ak by sa potvrdilo, že španielski činitelia strieľali na Gibraltári, takéto konanie by bolo veľmi vážnym porušením zákona," zdôraznil Picardo. Incident označil za "bezohľadný a nebezpečný, najmä v oblasti husto osídlenej civilným obyvateľstvom, vzhľadom na blízkosť obytného sídliska v tejto oblasti".



Vlády Gibraltáru a Spojeného kráľovstva sa domnievajú, že tieto udalosti "si budú vyžadovať dôkladné zváženie povahy a úrovne diplomatickej reakcie", dodal Picardo.



Gibraltár, malá britská enkláva na južnom cípe Španielska, je už dlho zdrojom napätia medzi Madridom a Londýnom.



Španielsko v roku 1713 odstúpilo Gibraltár Británii, ale Madrid ho už dlho chce späť. Napätie vyvrcholilo v roku 1969, keď režim španielskeho diktátora Francisca Franca uzavrel hranice, ktoré sa úplne otvorili až v roku 1985.