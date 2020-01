Polícia rozbila gang, ktorý prevádzal Maročanov do Španielska

Madrid 13. januára (TASR) - Španielska a gibraltárska polícia rozbili gang prevádzačov migrantov, ktorý letecky prevážal Maročanov do Gibraltáru a následne ich odtiaľ pašoval do Španielska. Pri zásahoch, ktoré sa uskutočnili v spolupráci s Európskym policajným úradom (Europol), bolo zatknutých 47 ľudí, informovala v pondelok agentúra AFP.



Gang operoval z Maroka, Gibraltáru i neďalekého španielskeho mesta La Línea de la Concepción. Do Španielska sa mu podarilo previezť vyše 130 Maročanov, za čo celkovo zinkasoval vyše milióna eur, uviedla gibraltárska polícia.



Väčšina z prepašovaných migrantov ostala v Španielsku, niektorí však cestovali ďalej do Francúzska, Talianska a Belgicka. Viacerým z nich momentálne hrozí deportácia, uviedol nemenovaný zdroj z polície. Dodal, že prevádzači zostavovali v Maroku pre každého migranta cestovný plán vrátane rezervácie ubytovania a zabezpečili tiež dokumenty, vďaka ktorým migranti získali krátkodobé britské víza.



"Každý migrant zaplatil 7000-8000 eur, aby získal víza," uviedol uvedený zdroj s tým, že takéto víza nepostačovali na vstup do Španielska či akejkoľvek inej krajiny ležiacej v Schengenskom priestore.



Migrantov tak po príchode do Gibraltáru, zámorského územia Spojeného kráľovstva, vyzdvihlo vozidlo, ktoré ich obvykle počas noci previezlo cez hranice do Španielska. Tam boli ubytovaní v meste La Línea de la Concepción, pričom prevádzačom zaplatili ďalších 500-700 eur a dostali od nich lístky na autobusy smerujúce do rôznych destinácií v Španielsku či inej európskej krajiny.



Polícia začala prípad vyšetrovať v novembri 2018, keď si všimla výrazný nárast cestovateľov z marockých miest Casablanca a Tanger prichádzajúcich do Gibraltáru.



Cezhraničnú operáciu zameranú na dolapenie prevádzačov koordinoval Europol a zapojilo sa do nej vyše 200 policajtov. V Gibraltári zadržali troch ľudí a v Španielsku ďalších 44. Polícia zároveň skonfiškovala 19.000 eur v hotovosti, päť vozidiel a 12 mobilných telefónov.