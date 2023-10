Gibraltár si volí nový parlament

Gibraltár 12. októbra (TASR) - V britskom zámorskom území Gibraltár sa vo štvrtok konajú parlamentné voľby, ktorých výsledok by mohol ovplyvniť rokovania o dohode o ďalších vzťahoch tohto britského územia s Európskou úniou.



Ako informovala agentúra AFP, právo voliť má v Gibraltáre približne 25.000 voličov. Vyberať si budú spomedzi kandidátov z dvoch politických strán, ktorí sa uchádzajú o mandát v 17-miestnom parlamente. O dôveru voličov sa uchádza aj jeden nezávislý kandidát.



Volebné miestnosti sa otvorili o 09.00 h miestneho času a zatvoria sa o 22.00 h, pričom výsledky sa očakávajú v piatok.



Z prieskumov verejnej mienky už dlhší čas vyplýva, že súboj medzi vládnucou stredoľavou socialisticko-liberálnou alianciou (GSLP/Liberal) a opozičnými stredopravými sociálnymi demokratmi (GSD) bude tesný.



Fabian Picardo, ktorý stojí na čele vlády Gibraltáru od roku 2011, pred voľbami varoval, že rozhovory o budúcnosti Gibraltáru po brexite by utrpeli neúspech, ak by bola jeho aliancia zbavená moci.



Gibraltár, ktorý má pozemnú hranicu so Španielskom, žije v neistote od roku 2020, keď Británia na základe výsledkov referenda vystúpila z EÚ. Gibraltár sa ocitol mimo colnej únie EÚ a bez záruk o voľnom pohybe osôb.



Španielsko síce na základe dočasnej dohody udeľuje turistom a osobám zamestnaným v enkláve právo na voľný prechod cez hranice, ale táto dohoda môže byť kedykoľvek odvolaná.



Cieľom rozhovorov je dohodnúť sa na spoločnom cestovnom priestore medzi Gibraltárom a schengenskou zónou, ktorá zahŕňa väčšinu členských štátov EÚ spolu s ďalšími štyrmi európskymi krajinami.



Strategicky dobre umiestnený Gibraltár má status britského zámorského územia. Toto usporiadanie platí od roku 1713, kedy sa ho Španielsko muselo vzdať v rámci Utrechtskej zmluvy, ktorá uzavrela vojny o španielske dedičstvo. Španieli sa aj napriek tomu pokúšajú získať späť právo na Gibraltár, čo v minulosti viedlo k viacerým sporom.