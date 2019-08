Gibraltár zamietol žiadosť USA na zadržanie iránskeho tankera

Gibraltárska vláda podľa AFP vláda uviedla, že nemôže požiadať o súdny príkaz na zadržanie plavidla, pretože platnosť amerických sankcii uvalených na Irán sa nevzťahuje na územie Európskej Únie.

Gibraltár 18. augusta (TASR) - Gibraltár v nedeľu zamietol žiadosť USA na zadržanie iránskeho ropného tankera Grace 1, ktorý sa pripravuje opustiť britské zámorské územie, kde bol zadržiavaný od 4. júla. Informovala o tom agentúra AFP.



Britské kráľovské námorníctvo tanker začiatkom júla zadržalo na základe podozrenia, že vezie ropu do Sýrie a tým porušuje sankcie Európskej únie voči Damasku. Toto obvinenie však Teherán popiera.



Gibraltársky najvyšší súd vo štvrtok nariadil prepustenie tankera po tom, ako Irán britské zámorské územie ubezpečil, že Grace 1 nezamieri do žiadnej z krajín, na ktorú EÚ uvalila sankcie.



Americké ministerstvo spravodlivosti vydalo v piatok príkaz na zadržanie tankera. Podľa ministerstva v tomto prípade došlo k pokusu o "protiprávny prienik do amerického finančného systému s cieľom podpory nezákonných dodávok z Iránu do Sýrie realizovaných iránskymi revolučnými gardami", ktoré USA považujú za zahraničnú teroristickú organizáciu.