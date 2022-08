Gibraltársky súd dražil zhabanú superjachtu ruského oligarchu

Gibraltár 24. augusta (TASR) - Na Gibraltáre v utorok prebehla dražba superjachty Axioma, ktorú údajne vlastnil ruský oligarcha Dmitrij Pumpianskij. Ide o prvú aukciu takto skonfiškovaného plavidla od začiatku vojny na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúr Reuters a AFP.



Superjachtu dlhú 72,5 metra zhabali gibraltárske úrady ešte v marci na základe sťažnosti podanej americkou bankou JP Morgan. Táto banka poskytla v decembri roku 2021 pôžičku vo výške 20,5 milióna eur spoločnosti registrovanej na Britských Panenských ostrovoch, ktorej akcionárom bola cyperská firma vlastnená Pumpianským.



Pumpianskij je aj na sankčnom zozname, ktorý EÚ vedie a rozširuje od útoku Ruska na Ukrajinu. Za jeden z dôvodov zaradenia Pumpianského na zoznam označila EÚ jeho prítomnosť na stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktoré sa konalo 24. februára a kde ruský prezident obhajoval útok na Ukrajinu, pričom hovoril o ekonomických problémoch, ktoré by mohli nasledovať.



Zmienenú jachtu dražil gibraltársky súd len jeden deň. Záujemcovia mohli cenové ponuky zasielať elektronicky do utorkového poludnia, uviedol hovorca súdu. Loď si prišlo na vlastné oči pozrieť približne 30 potenciálnych kupcov, píše Reuters. Gibraltársky súd podľa AFP následne informoval, že v rámci dražby prijal celkovo 63 ponúk na jej kúpu.



Samotná kúpa by sa mala dokončiť do dvoch týždňov a po tom bude zverejnená aj víťazná cenová ponuka, za ktorú sa jachta predala.



Na Axiome môže prespať 12 ľudí v šiestich kajutách. Na jej palube sa tiež nachádza bazén, vírivka, wellness, 3D kino, ako aj vodné skútre a vybavenie na potápanie.