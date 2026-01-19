< sekcia Zahraničie
Gideon Saar je na návšteve ČR, stretol sa s Babišom a Vystrčilom
Babiš so Saarom podľa svojich slov hovorili najmä o posilnení spolupráce krajín v oblasti zdravotníctva, vedy a výskumu, umelej inteligencie, ale aj kybernetickej bezpečnosti.
Autor TASR
Praha 19. januára (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar je na návšteve Česka. V pondelok sa v Prahe stretol s českým premiérom Andrejom Babišom a šéfom Senátu Milošom Vystrčilom. Obaja na sociálnej sieti X zverejnili zo stretnutí fotografie. Vystrčil sa podľa svojich slov zaujímal o to, ako sa na Blízkom východe bude realizovať mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa. Bilaterálne rokovanie s rezortným partnerom Petrom Macinkom Saara čaká v utorok dopoludnia, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Babiš so Saarom podľa svojich slov hovorili najmä o posilnení spolupráce krajín v oblasti zdravotníctva, vedy a výskumu, umelej inteligencie, ale aj kybernetickej bezpečnosti. „Zaujímal som sa tiež o izraelské systémy protiraketovej a protidronovej obrany, ktoré patria k najlepším na svete,“ napísal predseda českej vlády na sieti X a poďakoval sa za ponuku na usporiadanie seminára o týchto systémoch.
Šéf senátu Vystrčil uviedol, že so Saarom rokovali o súčasnej situácii v Izraeli a vo všeobecnosti na Blízkom východe. „Samozrejme sme sa zaujímali o to, ako bude realizovaný mierový plán Donalda Trumpa a boli sme uistení, že Izrael sa usiluje o posun k väčšej stabilite, hoci to rozhodne nie je jednoduché,“ priblížil obsah stretnutia Vystrčil a ocenil, že debata bola otvorená. Politici sa podľa jeho slov zhodli na tom, že je potrebné v nej pokračovať.
