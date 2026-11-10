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Gigant ExxonMobil podpísal predbežnú dohodu o návrate do Venezuely
Venezuela disponuje najväčšími overenými zásobami ropy na svete. Roky sankcií, nedostatočných investícií a zlého hospodárenia však kedysi prosperujúce odvetvie ochromili.
Autor TASR
Caracas 10. novembra (TASR) - Americký ropný gigant ExxonMobil v pondelok podpísal s Venezuelou memorandum o porozumení, ktoré otvára cestu k jeho návratu do krajiny. Venezuela pod tlakom amerického prezidenta Donalda Trumpa otvorila svoj ropný sektor zahraničným firmám. Americké ropné spoločnosti po počiatočnom váhaní začiatkom roka postupne prejavujú opatrnú ochotu investovať vo Venezuele. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Dohoda je podľa dočasnej prezidentky Venezuely Delcy Rodríguezovej „výsledkom niekoľkomesačných rokovaní“ o návrate ExxonMobilu k ťažbe ropy v krajine. Prezident divízie ExxonMobil Upstream Company Dan Ammann uviedol, že spolupráca bude prínosná pre všetky zúčastnené strany.
Memorandum umožní ExxonMobilu, druhej najväčšej ropnej spoločnosti sveta, ťažiť na poliach so zásobami ropy v objeme niekoľkých miliárd barelov. Firma vo Venezuele nepôsobí od roku 2007, keď jej majetok v rámci rozsiahleho znárodňovania zabavil dnes už zosnulý socialistický prezident Hugo Chávez.
Venezuela disponuje najväčšími overenými zásobami ropy na svete. Roky sankcií, nedostatočných investícií a zlého hospodárenia však kedysi prosperujúce odvetvie ochromili.
Rodríguezová poskytla Washingtonu prístup k veľkej časti venezuelských zásob ropy po tom, ako špeciálne komando americkej armády v januári unieslo do USA prezidenta Nicolása Madura. Kritici v USA aj vo Venezuele obviňujú Trumpa, že ku krajine sa správa ako k rukojemníkovi. Rodríguezová však tvrdí, že Venezuela si nad svojou ropou zachováva kontrolu.
Dohoda je podľa dočasnej prezidentky Venezuely Delcy Rodríguezovej „výsledkom niekoľkomesačných rokovaní“ o návrate ExxonMobilu k ťažbe ropy v krajine. Prezident divízie ExxonMobil Upstream Company Dan Ammann uviedol, že spolupráca bude prínosná pre všetky zúčastnené strany.
Memorandum umožní ExxonMobilu, druhej najväčšej ropnej spoločnosti sveta, ťažiť na poliach so zásobami ropy v objeme niekoľkých miliárd barelov. Firma vo Venezuele nepôsobí od roku 2007, keď jej majetok v rámci rozsiahleho znárodňovania zabavil dnes už zosnulý socialistický prezident Hugo Chávez.
Venezuela disponuje najväčšími overenými zásobami ropy na svete. Roky sankcií, nedostatočných investícií a zlého hospodárenia však kedysi prosperujúce odvetvie ochromili.
Rodríguezová poskytla Washingtonu prístup k veľkej časti venezuelských zásob ropy po tom, ako špeciálne komando americkej armády v januári unieslo do USA prezidenta Nicolása Madura. Kritici v USA aj vo Venezuele obviňujú Trumpa, že ku krajine sa správa ako k rukojemníkovi. Rodríguezová však tvrdí, že Venezuela si nad svojou ropou zachováva kontrolu.