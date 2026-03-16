Gilmourov Black Strat predali na aukcii za rekordných 14,6 milióna USD
Autor TASR
New York 16. marca (TASR) - Legendárna gitara Davida Gilmoura s prezývkou Black Strat sa stala najdrahšou gitarou, aká bola kedy predaná na aukcii. V slávnej kapele Pink Floyd použil tento špeciálne upravený nástroj pri nahrávaní klasických albumov The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977) a The Wall (1979).
Gilmour nahral na vydražený model - elektrickú gitaru značky Fender Stratocaster čiernej farby - napríklad slávne sólo do piesne Comfortably Numb. Počuť ju možno aj v piesňach Money a Shine On You Crazy Diamond, uvádza webový magazín NME.
Black Strat zo zbierky The Jim Irsay Collection sa na dražbe aukčného domu Christie's v New Yorku koncom minulého týždňa predala za 14,6 milióna dolárov, pričom odhadovaná cena nástroja bola dva až štyri milióny dolárov. Aukčná sieň nezverejnila meno kupujúceho, ktorý zvíťazil po 21 minútach dražby.
Black Strat prekonala rekordnú sumu šesť miliónov dolárov, ktorú v roku 2020 zaplatil na aukcii záujemca za akustickú gitaru Kurta Cobaina. Frontman skupiny Nirvana na nej hral v roku 1993 v programe MTV Unplugged. Cobainovu vzácnu gitaru značky Martin D-18E vlani darovali londýnskemu Royal College of Music. Gilmour oznámil, že predáva 120 svojich gitár, „aby urobili radosť aj iným ľuďom" a vyniesli prostriedky na boj proti klimatickej zmene.
Irsay (1959 - 2025), americký podnikateľ a miliardár, zakúpil hudbníkov čierny stratocaster prostredníctvom aukcie Christie's v roku 2019. Jim Irsay Collection: Icons of Popular Culture, je všeobecne opisovaná ako „jedna z najväčších zbierok memorabílií, aká bola kedy zostavená. Zosnulý filantrop, vášnivý milovník hudby a majiteľ tímu amerického futbalu Indianapolis Colts ju starostlivo zhromažďoval po desaťročia.
David Gilmour, ktorý začiatkom marca oslávil 80. narodeniny, vlani na jeseň vyhlásil, že „v žiadnom prípade“ už nikdy nebude spolupracovať so svojím bývalým kolegom z kapely Pink Floyd Rogerom Watersom. Gilmourovým najnovším štúdiovým albumom je Luck and Strange (2024). Minulý rok mu vyšiel koncertný film Live at the Circus Maximus, ktorý vznikol v Ríme.
