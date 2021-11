Gina Lollobrigida: Mám právo žiť aj zomrieť v pokoji

Rím 22. novembra (TASR) - Talianska filmová diva Gina Lollobrigida vedie so svojou rodinou spor o správu svojho majetku, v ktorom figuruje jej asistent, 34-ročný Andrea Piazzolla.



Súdnym konaním o zverenie majetku do bezpečných rúk, ktoré inicioval syn 94-ročnej herečky Milco Skofic a vnuk Dimitri, sa Gina Lollobrigida cíti byť ponížená.



Lollobrigida má podozrenie, že ide o sprisahanie jej syna Milca a iných ľudí, aby sa dostali k dedičstvu. Aj jej nový právnik Antonio Ingroia, bývalý prokurátor v kauzách proti mafii, v relácii Rai 1 vyhlásil, že príbuzným nejde o blaho Giny, ale "o jej majetok".



Piazzollu, ktorý je pritom podozrivý, že bývalú herečku pripravil o nehnuteľnosti, peniaze, cennosti, Gina Lollobrigida v emotívnom televíznom rozhovore bránila, že je pre ňu "ako syn".



"Pomohol mi posunúť sa dopredu. Jeho dcéra Gina sa volá po mne," vyhlásila a dodala, že "Andrea nikdy nič zlé neurobil. Je to dobrý človek". Uviedla, že obdarúvanie Andreu a jeho rodiny je výlučne "jej vec, nikoho iného".



Príbuzní tvrdia, že Andrea si postupne získal náklonnosť Giny Lollobrigidy, keď sa zo záhradníka a šoféra vypracoval na jej asistenta a poradcu s plnou mocou, ktorému sa podarilo "odstrihnúť" ju od rodiny - jediného syna a jediného vnuka Dimitriho, ktorý s ňou roky žil v jej rímskej vile na Via Appia. Ide o vilu, kam sa nasťahoval Piazzolla s partnerkou a dcérou Ginou.



Najbližší príbuzní, znepokojení týmito pomermi, dosiahli, že sa Gina Lollobrigida musela podrobiť psychiatrickej expertíze. Na jej základe súd v októbri dospel k záveru, že Gina Lollobrigida je schopná prijímať rozhodnutia týkajúce sa bežného každodenného života, ale už nie tie, kde ide o správu peňazí, spoločností a nehnuteľností.



V rozhovore v relácii Domenica in, ktorý v nedeľu odvysielala talianska televízia RAI 1, Gina Lollobrigida Piazzollu bránila a dodala, že ona "si nezaslúži byť takto ponížená". Vyhlásila, že život má "vo svojich rukách" a sama rozhodne, ako s ním naloží. "Mám právo žiť, ale aj zomrieť, v pokoji," povedala v rozhovore.



Lollobrigida spolu so Sophiou Loren a Claudiou Cardinale do trojice ikon talianskej kinematografie v 50. a 60. rokoch 20. storočia. Táto nápadná Rimanka bola považovaná za najkrajšiu ženu sveta.



Nakrúcala filmy s hviezdami ako Anthony Quinn, Humphrey Bogart, Marcello Mastroianni a Rock Hudson a jej medzinárodne úspešnými boli filmy Fanfán Tulipán, Krásky noci, Zvonár u Matky Božej či Rimanka.



Po filmovej kariére bola úspešná ako fotografka a sochárka.