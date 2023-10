Gincburg: Vakcína Sputnik V už nechráni pred covidom

Praha/Moskva 23. októbra (TASR) - Ruská vakcína Sputnik V už nechráni pred nákazou koronavírusom v dôsledku objavenia sa nového subvariantu koronavírusu s názvom XBB 1.5, nazývaného aj kraken. V rozhovore pre spravodajský web Gazeta.ru to podľa stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) uviedol Alexander Gincburg, riaditeľ Gamalejovho výskumného inštitútu pre epidemiológiu a mikrobiológiu, v ktorom bola vakcína Sputnik V vyvinutá.



Podľa Gincburga jeho inštitút patriaci pod ruské ministerstvo zdravotníctva teraz vykonáva klinické skúšky vakcíny Sputnik V, prispôsobenej pre kraken.



Účinnosť vakcíny Sputnik, ktorá bola vyvinutá v roku 2020, podľa Gincburga s každým novým kmeňom vírusu klesala, pričom tento pokles bolo badať od polovice roku 2022.



Ruský vedec poznamenal, že pandémia vyvolaná chorobou COVID-19 stále trvá, preto bolo potrebné aktualizovať antigénne zloženie vakcíny.



Zároveň pripustil, že do marca budúceho roka, keď sa upravená vakcína dostane do obehu, už tiež nemusí byť aktuálna, keďže sa pravdepodobne objavia nové varianty koronavírusu.



Gamalejovo centrum oznámilo vyvinutie vakcíny proti koronavírusu v lete roku 2020. Bola to jedna z prvých vakcín na svete, ktorá bola použitá v boji proti pandémii. V Rusku ním boli zaočkované desiatky miliónov ľudí.



Vakcína Sputnik V bola dodávaná do mnohých krajín sveta, ale certifikáciu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nikdy nezískala.



Od leta badať po celom svete nárast výskytu nakazených a chorých na covid. Vzhľadom na to, že smrtnosť na túto chorobu je teraz výrazne nižšia ako na začiatku pandémie, takmer všetky krajiny sveta zrušili väčšinu obmedzení, doplnila stanica RFE/RL.



V mnohých ruských regiónoch vrátane Moskvy však stále platia zákazy organizovať hromadné podujatia. Podľa RFE/RL však ide o zákaz pouličných akcií, na ktorých konaní úrady nemajú záujem.



Kým WHO začiatkom októbra vyzvala na očkovanie proti covidu v obave pred jeho rozšírením, ruská imunologička Natalia Kalininová vyslovila predpoklad, že túto jeseň bude epidemiologická situácia v Rusku pokojná.