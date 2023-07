Girkin je v moskovskej väznici Lefortovo; v cele má chladničku i TV

Moskva/Londýn 23. júla (TASR) - Bývalý príslušník ruskej Federálnej služby bezpečnosti (FSB) a popredný vojnový bloger Igor Girkin, známy aj ako Igor Strelkov, je vo vyšetrovacej väznici Lefortovo v Moskve.



S odvolaním sa na vyjadrenie Alexeja Meľnikova, výkonného tajomníka moskovskej občianskej monitorovacej komisie (ONK), o tom v nedeľu informovala britská stanica BBC.



Meľnikov spresnil, že Girkinovi pridelili v ústave predbežného zadržania v Lefortove celu pre dve osoby. K dispozícii v nej má televízor i chladničku.



Ľudskoprávni aktivisti neodhalili "žiadne známky morálneho alebo fyzického nátlaku" na zadržaného.



Meľnikov pritom dodal, že Girkin odmietol komunikovať s aktivistami z ONK, ktorej úlohou je monitorovanie dodržiavania ľudských práv v miestach núteného zadržiavania ľudí, teda vo väzniciach, polepšovniach či záchytných táboroch pre ilegálnych migrantov.



Girkina zadržali v piatok a obvinili z verejných výziev na páchanie extrémistickej činnosti, za čo mu hrozí päť rokov väzenia. Súd následne rozhodol o Girkinovom vzatí do väzby, kde zostane do 18. septembra.



V roku 2014 sa Girkin angažoval pri anektovaní ukrajinského Krymského polostrova a neskôr pôsobil ako veliteľ ozbrojených síl samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR). Britský denník Guardian nedávno napísal, že Girkin sa zapojil aj do bojov počas vojny rozpútanej Ruskom voči Ukrajine vo februári roku 2022, keď vlani na ukrajinskom fronte strávil niekoľko mesiacov.



Súdom v Holandsku bol Girkin odsúdený na doživotie za spoluúčasť na zostrelení civilného lietadla nad východnou Ukrajinou, pri ktorom zahynulo 298 ľudí.