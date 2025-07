Gisele Pelicotová bola vymenovaná za rytierku Čestnej légie

Paríž 14. júla (TASR) - Francúzka Gisele Pelicotová, ktorá sa počas súdneho procesu so svojím bývalým manželom stala symbolom boja za práva žien, získala najvyššie francúzske občianske vyznamenanie. Podľa zoznamu zverejneného v úradnom vestníku bola Pelicotová vymenovaná za rytierku Rádu čestnej légie, informovala agentúra DPA, na ktorú sa odvoláva TASR.



Bývalý manžel Pelicotovej - Dominique - bol koncom minulého roka odsúdený na 20 rokov väzenia za znásilnenie s priťažujúcimi okolnosťami v prelomovom prípade, ktorý vyvolal intenzívnu diskusiu o trestnoprávnych normách týkajúcich sa sexuálneho násilia.



Dominique Pelicot (72) sa počas vyšetrovania a pojednávaní priznal, že takmer desať rokov podával svojej vtedajšej manželke Gisele silný liek proti úzkosti, ktorý ju uvádzal do letargického stavu. Následne iným mužom umožňoval, aby ju znásilňovali.



V súčasnosti 72-ročná Pelicotová sa stala obeťou približne 200 opakovaných znásilnení - polovica z nich bola pripísaná jej už bývalému manželovi, ktorý zo svojho konania i skutkov spoluobvinených nasnímal približne 20.000 fotografií a videí. Zhotovoval ich bez manželkinho vedomia.



Všetkých 50 spoluobžalovaných súd uznal za vinných - 46 zo znásilnenia, dvoch z pokusu o znásilnenie a dvoch zo sexuálneho napadnutia. Zároveň im uložil tresty odňatia slobody v rozmedzí od troch do 15 rokov.



Gisele Pelicotová trvala na tom, aby sa súdny proces konal verejne, aby sa znásilnenie a zneužívanie žien stalo predmetom verejnej diskusie ďaleko za hranicami Francúzska, konštatovala DPA.



Mená nových vyznamenaných boli oznámené v predvečer francúzskeho štátneho sviatku, ktorým si pripomínajú dobytie Bastily.