Gisle Pelicotová vydá pamäti pod názvom Hymna na život

Paríž 21. marca (TASR) - Na pulty kníhkupectiev sa v januári 2026 dostanú pamäti Francúzky Gisle Pelicotovej, ktorá sa vlani stala symbolom boja proti sexistickému a sexualizovanému násiliu. Jej kniha Hymna na život bude publikovaná v angličtine, francúzštine a 20 ďalších jazykoch, informovala v noci na piatok agentúra AP, píše TASR.



Súdny proces v kauze Pelicotová vo Francúzsku, ale aj v zahraničí znova otvoril tému sexuálneho násilia a v širšom zmysle i vzťahov medzi mužmi a ženami.



Pelicotovej exmanžel Dominique bol v decembri 2024 odsúdený na 20 rokov väzenia za to, že svoju manželku Gisle nechal znásilňovať najmenej 50 cudzími mužmi, pričom jej predtým podával silný liek proti úzkosti, ktorý ju uvádzal do letargického stavu. Tomuto konaniu bola Pelicotová vystavovaná niekoľko rokov.



Väčšinu zo spoluobvinených - mužov vo veku 27 až 74 rokov -súd v Avignone koncom roku 2024 uznal za vinných zo znásilnenia Pelicotovej a odsúdil na tresty odňatia slobody. Najvyšší trest medzi spoluobvinenými - 15 rokov - dostal muž, ktorý prišiel Pelicotovú znásilniť šesťkrát.



Pelicotová uviedla, že vo svojich pamätiach chce rozpovedať svoj životný príbeh vlastnými slovami. Vyjadrila nádej, že sa jej prostredníctvom knihy podarí odovzdať silu a odvahu všetkým tým, ktorí sú vystavení ťažkým skúškam. "Aby sa nikdy nehanbili a časom sa dokonca opäť naučili vychutnávať si život a nájsť pokoj," uviedla.



Pelicotovej pamäti vznikli v spolupráci s novinárkou a spisovateľkou Judith Perrignonovou.



Pelicotová sa stala hrdinkou pre mnohých ľudí vo Francúzsku aj mimo neho, pretože žiadala, aby súdny proces v jej prípade bol verejný. Na súde boli pritom ako dôkazy predkladané aj domáce videá o jej pohlavnom zneužívaní, ktoré Dominique Pelicot nakrúcal v ich spoločnom rodinnom dome v provensálskom mestečku Mazan a inde.



V roku 2022 vyšla vo Francúzsku kniha Caroline Darrianovej, dcéry Gisle a Dominique Pelicotovcov, v ktorej opísala útrapy svojej rodiny. Po tejto knihe nazvanej Et j'ai cessé de t'appeler papa (A prestala som ti hovoriť ocko) jej v marci vyšla nová kniha o obetiach sexuálneho zneužívania s názvom Pour que l'on se souvienne (Aby sme si to pamätali).