Gitaru Eddieho Van Halena vydražia za vyše dva milióny dolárov
Gitara značky Kramer pochádza z roku 1982 a je charakteristická svojím čierno-bielym dizajnom. Hudobník ju používal na turné v rokoch 1982-1983.
Autor TASR
New York 14. augusta (TASR) - Elektrickú gitaru americko-holandského muzikanta Eddieho Van Halena vydražia na nadchádzajúcej aukcii za odhadovanú sumu dva milióny dolárov. Informuje o tom magazín Billboard.
Gitara značky Kramer pochádza z roku 1982 a je charakteristická svojím čierno-bielym dizajnom. Hudobník ju používal na turné v rokoch 1982-1983. Jej dizajn je inšpirovaný známou gitarou Frankenstrat z roku 1975. Newyorská aukčná sieň Sotheby's nástroj predáva v rámci svojho prvého podujatia Grails Week, ktorý sa bude konať od 21. do 28. októbra.
Van Halen daroval nástroj gitarovému technikovi Robinovi Leirenovi s nápisom: „Rude, bolo to skvelých desať rokov, poďme na ďalšie desaťročie. Eddie Van Halen.“ Leiren neskôr predal gitaru Mickovi Marsovi z kapely Mötley Crüe, ktorý ju použil pri nahrávaní ich piateho albumu Dr. Feelgood (1989), ich najúspešnejšej platne, ktorá sa dostala na prvé miesto v americkom rebríčku.
Nástroj vykazuje „značné opotrebenie z hrania“. Má však spolu s certifikátom pravosti podpis Marsa, ktorý uvádza: „Dúfam, že si ho užijete rovnako ako ja. Je to zároveň skvelý kúsok histórie.“
Podľa Sotheby's sa odhadovaná predajná cena pohybuje medzi dvoma až troma miliónmi dolárov, čo zodpovedá predchádzajúcim predajom gitár Van Halena. Zatiaľ čo v roku 2020 sa tri z jeho nástrojov predali za 422.000 dolárov, v roku 2023 sa jeho ikonická červeno-bielo-čierna pruhovaná gitara z videa Hot for Teacher predala za 3,9 milióna dolárov.
Edward Lodewijk Van Halen založil hardrockovú kapelu Van Halen v roku 1972. Formácia pod jeho vedením vydala 12 štúdiových albumov a celosvetovo dodnes často znie širokým éterom jej superhit Jump. Skupina zanikla po úmrtí Eddieho Van Halena v roku 2020. Hudobník podľa zverejnených informácií podľahol rakovine.
