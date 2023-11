Gitaru Kurta Cobaina vydražili za 1,5 milióna dolárov

Los Angeles 18. novembra (TASR) - Gitara, na ktorej zosnulý frontman skupiny Nirvana Kurt Cobain hral na poslednom koncerte, sa predala za viac ako jeden a pol milióna dolárov. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Nirvana odohrala svoje posledné vystúpenie 1. marca 1994 v nemeckom Mníchove a všetky dostupné zábery z koncertu potvrdzujú, že Cobain v ten večer hral na tejto gitare," uviedla aukčná spoločnosť Julien's.



Cobain sa zastrelil v apríli 1994 vo veku 27 rokov na vrchole slávy. Na vydraženej belasej gitare Fender Mustang odohrala ľavoruká ikona amerického grunge posledné turné In Utero. Na rozdiel od iných gitár, ktoré zničil priamo na pódiu, ostala neporušená. Jej konečná predajná cenu dosiahla 1.587.500 dolárov (asi 1.460.000 eur). Jeho rozbitý čierny Fender Stratocaster sa v máji v Hard Rock Cafe v New Yorku predal za 595.000 dolárov.



Spoločnosť Julien's vydražila za 1,27 milióna dolárov aj gitaru Erica Claptona Gibson SG. Hrával na nej v skupine Cream a špeciálne pre neho mu ju v psychedelickom štýle namaľoval holandský dizajnérsky kolektív The Fool.



Časť výťažku z predaja oboch gitár je určený pre charitatívnu organizáciu duševného zdravie Kicking the Stigma.