Gladkov vyzýva na evakuáciu pohraničia v Belgorodskej oblasti

Moskva 4. júna (TASR) - Ruské úrady vyzvali v nedeľu obyvateľov obcí v Belgorodskej oblasti ležiacich pri ukrajinských hraniciach, aby opustili svoje domovy po tom, čo sa tam tento týždeň zintenzívnilo ostreľovanie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Okres Šebekino na západe Belgorodskej oblasti je denne ostreľovaný a niekoľko ľudí tam už preto prišlo o život. Gubernátor oblasti Viačeslav Gladkov teraz vyzval obyvateľov, aby spolupracovali s úradmi a z oblasti sa evakuovali.



"Žiadam, aby (obyvatelia) v obciach, predovšetkým v ostreľovanom okrese Šebekino, počúvali stanoviská úradov a odišli - dočasne odišli - zo svojich domovov," napísal Gladkov na sociálnej sieti Telegram.



Cieľom evakuácie je "ochrániť to najdôležitejšie: váš život a životy vašich blízkych“, dodal gubernátor.



Uviedol, že v oblasti bola opäť nepokojná noc a bolo spôsobených "veľa škody". V sobotu Gladkov uviedol, že pri ostreľovaní pohraničnej obce prišli o život dve ženy.



Podľa Gladkova sa v súčasnosti už vyše 4000 obyvateľov pohraničnej oblasti nachádza v dočasnom ubytovaní v Belgorodskej oblasti. Uviedol tiež, že úrady v nedeľu prevezú maloletých z pohraničia a deti ruských vojakov mobilizovaných do boja na Ukrajine do mládežníckych táborov.