Global Carbon: Emisie môžu tento rok dosiahnuť úroveň z roku 2019

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Glasgow 4. novembra (TASR) - Množstvo emisií oxidu uhličitého (CO2) vo svete by sa v roku 2021 malo vrátiť na úroveň z obdobia pred koronavírusovou pandémiou. Vyplýva to zo správy výskumného projektu Global Carbon Project (GCP), zverejnenej vo štvrtok.Úroveň znečistenia CO2 bude tento rok podľa tohto dokumentu len o niečo nižšia, než bola v roku 2019.Množstvo emisií z plynu a uhlia sa tento rok zvýši o väčšiu hodnotu, než bol ich pokles v roku 2020. Obmedzenia prijaté s cieľom zabrániť šíreniu pandémie vtedy spôsobili výrazné spomalenie národných hospodárstiev, píše AFP.Obmedzenie nárastu globálnej teploty na 1,5 stupňa v porovnaní s hodnotami spred priemyselnej revolúcie spomalí úmrtnosť a škodlivé vplyvy. Na dosiahnutie tohto cieľa bude však podľa GCP potrebné znížiť emisie uhlíka do roku 2030 o takmer polovicu a do roku 2050 ich takmer úplne eliminovať.Znečistenie z ropy zaostane za úrovňou z roku 2019. Môže sa však prudko zvýšiť potom, keď sa odvetvia dopravy a leteckého priemyslu zotavia z výpadkov spôsobených pandémiou.Emisie CO2 môžu na základe týchto zistení prekročiť úroveň 40 miliárd ton z roku 2019. Autori štúdie nevylučujú ani ďalší nárast v množstve emisií v roku 2022, pretože odvetvie dopravy pokračuje v zotavovaní sa po pandémii.Glen Peters, jeden zo spoluautorov štúdie, uviedol, že vrchol v množstve emisií by ľudstvo mohlo dosiahnuť v roku 2023 alebo 2024.Množstvo emisií uhlíka u štyroch najväčších znečisťovateľov spomedzi krajín sveta – USA, Indie, Číny a Európskej únie – sa vráti na úroveň spred pandémie. Tieto štáty vypúšťajú do ovzdušia 60 percent všetkých emisií CO2 vo svete, píše GCP.Úroveň emisií v Číne tento rok mala byť o 5,5 percenta vyššia než v roku 2019. V Indii by množstvo emisií malo dosiahnuť úroveň z roku 2019 a USA a EÚ by mali zaznamenať pokles v množstve týchto emisií o 3,7 (USA) a 4,2 (EÚ) percenta.Global Carbon je projekt, ktorý spolupracuje s medzinárodnou vedeckou komunitou. Cieľom je zhromaždiť znalosti s cieľom podporiť úsilie na zastavenie nárastu skleníkových plynov v atmosfére.