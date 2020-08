Global Footprint Network: Ľudstvo bude od nedele žiť na ekologický dlh

Brusel 20. augusta (TASR) - Deň ekologického dlhu v roku 2020, čiže deň, kedy ľudstvo vyčerpá všetky prírodné zdroje, ktoré Zem vyprodukuje za jeden rok, uplynie v sobotu 22. augusta. Uviedla to vo štvrtok tlačová agentúra Belga s odkazom na správu Svetového fondu na ochranu prírody (WWF).



Fond dospel k tomuto zisteniu na základe výpočtov neziskovej organizácie Global Footprint Network (GFN). Znamená to, že ľudia budú od nedele žiť "na úver", zo zdrojov budúcich generácií, až do 31. decembra. Toho roku deň ekologického dlhu prichádza o tri týždne neskôr ako napríklad v roku 2019, a to z dôvodu širokého spektra ochranných opatrení prijímaných krajinami sveta na boj proti chorobe COVID-19.



Podľa WWF celková ekologická stopa v roku 2020 - v porovnaní s minulým rokom - klesla o 9,3 percenta. Ťažba dreva vo svete klesla o 8,4 percenta a emisie CO2 boli nižšie o 14,5 percenta.



Je to zatiaľ "historický" pokles, tvrdí WWF, ale ani takýto vývoj nepostačuje na zabezpečenie udržateľnej budúcnosti. Svetový fond na ochranu prírody upozornil najmä na nadmerné využívanie lesov, nadmerný rybolov a príliš vysoké emisie CO2.



"Zdravotná kríza v posledných mesiacoch ukázala, že politické rozhodnutia a správanie jednotlivcov môžu mať zásadný vplyv na spoločnosť. Aby však bola udržateľná, táto zmena musí byť výsledkom spoločnej vôle, a nie dôsledkom nejakej katastrofy," uvádza sa v správe WWF.



Podľa odkazu WWF otázky zmeny klímy a udržateľnosť by mali byť stredobodom hospodárskej a sociálnej obnovy, o ktorú sa v Európe usiluje Plán obnovy a odolnosti v hodnote 750 miliárd eur, schválený na júlovom summite EÚ.



Celosvetový deň ekologického dlhu sa stanovuje od roku 1970, vtedy pripadol na 29. decembra.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)