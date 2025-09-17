< sekcia Zahraničie
Global Witness: V 2024 zavraždili 142 environmentálnych aktivistov
Útoky často páchali zločinecké skupiny a v niektorých prípadoch aj štátne bezpečnostné sily.
Autor TASR
Brusel 17. septembra (TASR) - Najmenej 142 environmentálnych aktivistov bolo minulý rok zabitých na celom svete a ďalší štyria sú nezvestní. Vyplýva to zo správy, ktorú v stredu zverejnila mimovládna organizácia Global Witness. Útoky často páchali zločinecké skupiny a v niektorých prípadoch aj štátne bezpečnostné sily. Väčšina vrážd zostáva nevyriešená, píše TASR podľa agentúry DPA.
Väčšina obetí boli pôvodní obyvatelia alebo drobní farmári. Terčom útokov sa často stali aj aktivisti, ktorí bojovali proti ťažbe nerastných surovín, výrubu lesov, pytliactvu a energetickým projektom.
Najnebezpečnejšou krajinou pre environmentálnych aktivistov ostáva Kolumbia so 48 vraždami v roku 2024, čo je približne tretina všetkých prípadov. Rok predtým bolo v tejto krajine nahlásených 79 takýchto vrážd.
Druhú priečku obsadila Guatemala s 20 prípadmi, po nej nasledovalo Mexiko s 18 vraždami a Brazília s 12, uviedla Global Witness vo výročnej správe. Vlani zaznamenala 82 percent všetkých vrážd v Latinskej Amerike a od roku 2012 sa ich celkový počet v tomto regióne zvýšil na 2253.
Hoci počet obetí na celom svete vlani klesol o 28 percent v porovnaní s rokom 2023, Global Witness varuje, že veľa prípadov zostáva nenahlásených, a skutočné počty sú pravdepodobne vyššie.
Organizácia vyzvala vlády, aby environmentálnych aktivistov ochraňovali, vyšetrovali útoky na nich a súdne stíhali páchateľov. Od spoločností tiež žiada, aby rešpektovali práva pôvodných obyvateľov, farmárov a aktivistov, a aby zabránili porušovaniu ľudských práv v rámci svojich dodávateľských reťazcov.
