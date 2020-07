Global Witness: Vlani zabili vo svete 212 environmentálnych aktivistov

Paríž 29. júla (TASR) - Vlani bolo na celom svete zavraždených najmenej 212 environmentálnych aktivistov. Rok 2019 sa tak stal pre aktivistov bojujúcich proti devastovaniu prírody v tomto smere vôbec najkrvavejším. Informovala o tom v stredu mimovládna organizácia Global Witness vo svojej výročnej správe, z ktorej citovala agentúra AFP.



Vyše polovicu z týchto potvrdených zabití aktivistov zaznamenali Kolumbia (64) a Filipíny (43). Za nimi nasledovali Brazília, Mexiko, Honduras a Guatemala.



Skutočný počet usmrtených aktivistov je však - pre viaceré neohlásené či skreslené prípady - zrejme vyšší, a to obzvlášť v Afrike, uvádza Global Witness.



Vyše dve tretiny z environmentálnych aktivistov prišli vlani o život v Latinskej Amerike. Zhruba 40 percent z usmrtených zároveň patrilo k domorodému obyvateľstvu. Ženy tvorili zo zabitých aktivistov približne desať percent.



Celkovo 141 vrážd sa týkalo aktivistov protestujúcich proti činnostiam spadajúcim do rôznych odvetví hospodárstva. Vo viac ako tretine takýchto prípadov pritom išlo o aktivistov, ktorí sa zasadzovali proti ťažbe, a to väčšinou nelegálnej. Celkovo 34 vrážd súviselo so sektorom poľnohospodárstva a došlo k nim v ázijských krajinách, hlavne na Filipínach.